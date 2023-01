Theater «Nicht jeder darf ein Theater bauen»: Michel Bawidamann pflegt als Präsident des Diogenes-Theaters ein enges Netzwerk Vor gut einem Jahr bezog das Diogenes-Theater den Neubau im Zentrum für Geschichte und Kultur an der Rabengasse. Michel Bawidamann möchte das Präsidium des Diogenes-Theaters in Altstätten übergeben.

Michel Bawidamann pflegt als Präsident des Diogenes-Theaters ein enges Netzwerk. Zum Beispiel betreut auch er die Künstlerinnen und Künstler. Am Tag des Interviews waren es Les Chouettes, Miriam Sutter ist die Sängerin der Rheintaler Band. Bild: Monika von der Linden

Der Verein Diogenes-Theater sucht einen Nachfolger oder ei­ne Nachfolgerin für Michel Bawidamann. Der Präsident tritt auf die Hauptversammlung im Mai zurück. Ob es die berühmten «grossen Fussstapfen» sind, weshalb der Vorstand bis heute niemanden mit Interesse gefunden hat, und wie er das ändern möchte, benennt Bawidamann.

Vor gut einem Jahr bezog das Diogenes-Theater den Neubau im Zentrum für Geschichte und Kultur an der Rabengasse. Haben Sie Ihr Denkmal errichtet und gehen nun?

Michel Bawidamann: An den Ausdruck habe ich noch nicht gedacht. Längst darf nicht je­- der in seinem Leben ein Theater bauen. Es ist ein schönes Ziel, das ich erreicht habe.

Als Sie 2015 das Co-Präsidium übernahmen, hatte der Verein keine rosige Aussicht.

Es fielen viele Komponenten zeitlich zusammen. Der Verein musste aus den roten Zahlen herauskommen und in der Standortfrage war Stillstand.

Wie bewerten Sie die Veränderungen nach dem ersten Betriebsjahr am neuen Ort?

Wir sind technisch auf einem guten Stand. Tontechnik und Akustik sind individuell an den Theaterraum angepasst. Er ist L-Acoustics-zertifiziert. Das erste Jahr bescherte uns Spitzenzahlen.

Beruht dies auf der Neulust in der Bevölkerung?

Sie trägt sicher dazu bei. Wir liegen nun im Zentrum und bieten ein gutes Programm. Steht man erst einmal auf dem Gipfel, ist es allerdings schwer, das Niveau zu halten. Damit uns dies gelingt, entwickeln wir uns weiter.

Im September rüsteten Sie die Bühne nach. Ist der gewünschte Effekt erreicht?

Wir hatten geahnt, dass die niedrige Bühne eine Schwachstelle sein könnte. Sie sollte auf dem Niveau des Künstlereingangs liegen. Sie nachzurüsten, lohnte sich. Sie ist 40cm hoch und im gleichen Verhältnis zum Gästeraum wie an der Kugelgasse.

Wie steht der Verein heute finanziell da?

Wir sind finanziell gesundet. Der Vorstand hat Rückstellungen für die Programmentwicklung und die Infrastruktur getätigt. Die neue Bühnentechnik ist so komplex, dass sie nicht mehr im Frondienst zu bedienen ist. Deshalb investieren wir mehr in die Entlöhnung der Techniker.

Sind die schweren Jahre also überwunden?

Die Bühne ist an 200 Tagen mit Aufführungen und Proben besetzt. In der Kugelgasse hatten wir 7500 Besuchende im Jahr, in der Rabengasse sind es 9000 bis 10000. Hinzu kommen et­liche Drittbelegungen. Weiter haben wir das Kursangebot für alle Altersschichten und das Schulprogramm erweitert. Uns besuchen pro Jahr etwa 2000 Kinder an Schulvorstellungen. Wir möchten, dass sie einen Bezug zum Theater bekommen. Haben Kinder es kennengelernt, kommen sie als Erwachsene eher. Ich führe ein KMU mit 640000 Franken Umsatz als Hobby.

Verein und Infrastruktur sind gesund. Trotzdem haben Sie noch niemanden gefunden, der Ihre Nachfolge antreten möchte.

Der Faktor Zeit schreckt viele Leute ab. Folglich hat der Vorstand die Weichen neu gestellt. Er will das Präsidium entlasten, indem er einen Teil der Verwaltung in einem Sekretariat professionalisiert. Das sind 20 bis 30 Stellenprozente. Seit ich 2018 alleiniger Präsident geworden war, schaffe ich 25 Prozent freiwillig fürs «Diogenes». Dazu ist heute niemand mehr bereit. Der Präsident sollte sich auf die Strategie, die Einnahmen sowie die Pflege der Vereinsmitglieder, Gäste, Gönnenden, Honorarkräfte und der Kunstschaffenden konzentrieren.

Der Verein hat etwa 800 Mitglieder. Bietet der Pool keine Kandidierenden?

Wir haben ein Profil erstellt und sind alle Mitglieder durchgegangen. Das Problem ist, dass alle Vereine im gleichen Teich fischen. Wir sind noch nicht am Ende und haben den Kreis erweitert. Auch ich war nicht im Vorstand, als ich gewählt wurde. Das war kein Handicap.

Ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, zu gehen?

Es sind acht schöne Jahre ge­wesen. Ich habe mit grossem Elan gearbeitet und viel Zeit wie Energie in den Verein gesteckt. Ich bin ein bisschen müde. Der Elan sollte beim Amt bleiben.

Welches waren die angenehmen Seiten Ihrer Aufgabe?

Ich bin von Kultur umgeben, habe eigene Ideen eingebracht und sehr viele schöne Momente erlebt. Als kultureller und finanzieller Netzwerker habe ich in alle Richtungen Kontakte gehalten, interessante wie engagierte Menschen kennengelernt und zusammengebracht. Sehr gut läuft es im Vorstand. Besonders in der Pandemie zeigte sich, wie gut jedes Ressort für sich arbeitet. Als Präsident führe ich sie zusammen.

Welches ist das grösste Bonbon für Ihre Nachfolge?

Das schöne Theater mit Gästen, die sagen, dass es nichts Vergleichbares gäbe.

Haben Sie bereits Pläne für Ihre Nachpräsidiumszeit?

Ich bin kein Typ, der im Liegestuhl hockt und habe bereits Pläne. Im Vorstand bleibe ich nicht, habe aber so viel Herzblut für das Theater, dass ich 2024 die Leitung der Eigenproduktion mit Sandro Moreni übernehme.