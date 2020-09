Neun Auftritte im ganzen Dorf: STV Balgach sammelt Geld fürs Jugilager Die Schweizer Meister im Geräteturnen vom STV Balgach turnten an acht Orten, um Geld fürs Jugilager zu sammeln.

Die Auftritte fehlen den Turnerinnen und Turnern seit Monaten, auch die Verteidigung des Schweizer Meistertitels ist auf 2021 verschoben worden. Am Samstag durften sie endlich wieder mal vor Publikum ihr Können demonstrieren. Nicht nur deshalb ist diese Art des Spendensammelns eine gute Idee des STV Balgach. So kamen viele zufällige Zuschauer sowie etwa die Verahus-Bewohner in den Genuss perfekt ausgeführter Salti und Schrauben.

Der STV Balgach zeigte turnerische Höchstleistungen an acht Orten im Dorf. Bild: Yves Solenthaler

Die Turnerinnen und Turner trugen das Luftkissen von Station zu Station. Gerätturnen-Riegenleiter Urs Lüchinger transportierte mit seinem Traktor die Turnmatten, die schützend unter das Luftkissen gelegt wurden. Beim Auf- und Abbauen halfen alle mit. Alle 20 Minuten gab’s eine dreiminütige Vorführung. Am letzten Ort, an der Jacob-Schmidheinystrasse, gar mit Zugabe.