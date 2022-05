Nachfolge Neue Tierschutzbeauftragte für Widnau Sabrina Binkert ist seit 1. Mai neue Tierschutzbeauftragte von Widnau. Sie löst Walter Mittelholzer ab.

Walter Mittelholzer und Sabrina Binkert.

Der Gemeinderat Widnau hat an seiner Sitzung vom 26. April Sabrina Binkert als neue Tierschutzbeauftragte gewählt. Binkert tritt die Nachfolge für den zurück­getretenen Tierschutzbeauftragten Walter Mittelholzer an, der vorzeitig in Pension geht. Er war für die Gemeinde seit 2017 im Einsatz.

Tierschutzbeauftragte unterstützen das Amt für Verbraucherschutz und Veterinär­wesen vor Ort. Dazu ernennt jede Gemeinde eine entsprechend beauftragte Person. Zum Aufgabenbereich der Tierschutzbeauftragten gehören unter anderem Abklärungen und Nachkontrolle bei Meldungen zu Verstössen gegen das Tierschutzgesetz und Überwachung der Tierhaltung, ebenso die Zusammenarbeit mit dem kantonalen Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen. Die Tierschutzbeauftragten in den Gemeinden sind darüber hinaus Ansprechpersonen vor Ort, wenn es Klagen im Bereich Tierschutz gibt.

Die Gemeinde dankt Walter Mittelholzer, der in der Gemeinde mit seinem Schutzhund «Gonzo von der Gletscherhöhle» unterwegs war. (gk)