RHÜTI Neue Sieger an der Doppel-Meisterschaft des Tennisclubs Der Tennisclub Rüthi lud zur Doppel-Clubmeisterschaft – und es gab neue Sieger.

Die vier Finalisten mit den Siegern Xunshuo Rémi Zhang und Urs Kühnis (die ersten beiden von links).

(pd) Im Final setzte sich das Doppelteam Urs Kühnis und Xunshuo Rémi Zhang gegen Remo Mattle und Jonas Kobler mit 4:2 und 4:3 durch. Den kleinen Final, die «Trostrunde», gewannen Marc Wieder und Stefan Zäch.

Mit 16 Mannschaften war der Turniertag sehr gut besucht und die vielen Zuschauer bekamen hochstehende Partien zu sehen. In der Vorrunde wurde in vier Vierergruppen gespielt. In allen setzten sich die Favoriten durch und zogen so in den Viertelfinal ein. Bereits dort hatten die letztjährigen Sieger Marc Schneider und Ramon Rinaldi ihre liebe Mühe gegen die aufopferungsvoll kämpfenden Martin Büchel und Daniel Kaiser. Im Tiebreak setzten sich Schneider und Rinaldi doch noch hauchdünn durch. Im Halbfinal war jedoch endgültig Endstation für die beiden. Gegen die späteren Sieger Kühnis/Zhang verloren sie deutlich.

In der zweiten Tableauhälfte schafften es die zweifachen Doppelmeister Michael und Björn Schneider in den Halbfinal, ehe sie gegen das junge, gut spielende Team Jonas Kobler und Remo Mattle ihre erste knappe Niederlage hinnehmen mussten. Somit war klar, dass es ein neues Siegerteam geben wird. Der Final zwischen Urs Kühnis und Xunshuo Rémi Zhang sowie Remo Mattle und Jonas Kobler war eine knappe, aber schliesslich verdiente Angelegenheit für Kühnis/Zhang. Mit konstantem und fehlerfreiem Grundlinienspiel sowie der grossen Erfahrung von Urs Kühnis, gelang es, die Gegner nie richtig ins Spiel kommen zu lassen, was dann in einem 4:2-/4:3-Sieg endete. Sollten Mattle/Kobler nächstes Jahr wieder mitspielen, werden sie sicher zu den Favoriten zählen.

Nach den Spielen sass man noch gemütlich bis in die Abendstunden zusammen. Das Turnier hat gezeigt: Tennis ist keine reine Einzelsportart, es macht zu zweit noch fast mehr Spass. Der Verein bedankt sich auch bei Platzwart Ernst Schneider und Grillchef Iwan Schlosser für ihren Einsatz.