rheintal Den Adventsweg im Riet gibt es schon seit über 15 Jahren – um die nächste Ausgabe werden sich neue Organisatorinnen kümmern Der 16. Adventsweg wird von Bettina Tanner und Birgit Rohner organisiert. Erste Mitwirkende gibt es bereits.

Bereits jetzt haben sich Personen angemeldet, um beim nächsten Adventsweg im Riet eine Station zu gestalten. Bild: pd

Von Beginn an war Elisabeth Graf aus Rebstein bei der Organisation dabei. Vor über 15 Jahren eröffnete die auf dem Baschelerhof in Rebstein lebende Floristin gemeinsam mit Bettina Tanner, Judith Fischli und Marianne Ritz den ersten Rheintaler Adventsweg im Riet mit Stationen zwischen Balgach und Rebstein. Über 360 Kisten und Stationen wurden in dieser Zeit mit viel Herzblut aufgebaut und abgebaut, 15 individuelle Wege geplant und mehr als 11000 Stationslichter gezündet.

Nach dieser langen, engagierten Zeit hat sich Elisabeth Graf bereits zu Beginn des letzten Jahres entschieden, die Organisation ab der Durchführung 2021/2022 ganz in die Hände von Bettina Tanner und Birgit Rohner zu legen. Zur 15. Ausgabe des Rheintaler Adventsweges standen ab dem 1. Dezember bis zum 6. Januar 24 weihnachtlich-winterliche Stationen für die Öffentlichkeit bereit. Die bunte Mischung, kreiert von Menschen und Gruppen aus der Region, begeistert jedes Jahr aufs Neue und lockt zahlreiche Besucher während der Adventszeit ins Rheintaler Riet.

Viele erfreuen sich am Adventsweg

Hatte im Winter 2020/2021 aufgrund der besonderen Lage keine Verpflegung angeboten werden können, gab es beim letzten Adventsweg ein einfaches, aber geschätztes Takeaway-Angebot. «So viele Menschen haben sich bei uns bedankt und schätzen den Weg. Jedes Jahr, und in dieser Zeit ganz speziell», so die Veranstalterinnen. Besonders gefreut habe man sich über eine anonyme Spende von grossen Kerzen, die aus alten Wachsresten hergestellt worden waren.

Auch 2022/2023 werden unterschiedliche Stationen das Rheintaler Riet erleuchten. Einzelpersonen, Gruppen und Vereine sind angesprochen, eine Kiste oder Station zu schmücken. Die ersten «Kistendesigner» stehen bereits fest: «Viele, die vom Weg begeistert sind, fragen uns direkt bei ihrem Besuch an», sagt Bettina Tanner. Wer am nächsten Adventsweg mitmachen möchte, darf sich jederzeit bei den Organisato­rinnen melden. Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Website www.adventsweg.ch. (pd/red)