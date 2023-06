Neue Bike-Routen Altstätten will das Wegnetz für Mountainbikes ausbauen Damit sich Mountainbikerinnen und -biker quasi vor ihrer Haustür auf markierten Trails austoben können, erarbeitet die Stadt Altstätten ein neues Wegnetz. Daran soll im Besonderen auch die Gaiserbahn angebunden sein.

Neue Bike-Routen für heimische Sportlerinnen und Sportler: Die Stadt lädt zu einem Infoanlass ein. Bild: PD/Martin Bissig

Immer mehr Rheintalerinnen und Rheintaler jeden Alters schwingen sich in ihrer Freizeit in die Sättel ihrer Mountainbikes. Wegen fehlender markierter Routen allerdings oft querfeldein, wie die Stadt Altstätten in einer Medienmitteilung schreibt.

Die Stadt hat deswegen die BikerNetzwerk AG beauftragt, basierend auf dem bestehenden Strassen- und Wegnetz ein attraktives Trailnetz auszuarbeiten. Auch sollen einzelne Routen die Gaiserbahn anbinden, um die Passagierfahrten nachhaltig zu steigern:

«Mountainbikerinnen und -biker rauschen meist mehrfach die Berge hinunter.»

In enger Zusammenarbeit mit dem Verein MTB-Rheintal und der Stadt Altstätten hat die BikerNetzwerk AG drei Routen entworfen. Die Wege verlaufen mehrheitlich auf Altstätter Boden und berücksichtigen auch die Zufahrten von Gais her, wodurch ein attraktives gemeindeübergreifendes Netz entsteht.

Infoabend über geplante Routen am 21. Juni

Die Stadt informiert am Mittwoch, 21. Juni, um 19.30 Uhr im Sonnensaal in Altstätten detailliert über die geplanten Routen. Ab dem 26. Juni sind die Planunterlagen auch im Tiefbauamt im Rathaus und auf der Webseite der Stadt Altstätten (www.mitwirken-altstaetten.ch) abrufbar, wo sich Bürgerinnen und Bürger bis zum 26. Juli zur Routenführung einbringen können. (sk)