Neue Ausstellung in Auer Galerie JiRo Seit Kurzem ist in der Galerie Ji- Ro in Au die Ausstellung komplett neu eingerichtet. Rheintaler Künstlerinnen und Künstler haben sich zusammengetan, um ihre Kunst der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Die Galerie JiRo an der Hauptstrasse 49 in Au hat eine komplett neue Ausstellung eingerichtet, die jetzt geöffnet ist. Bild: pd

(pd) Zu schade ist es für Kunstschaffende, wenn Werke in den Ateliers oder Lagerräumen eingelagert sind und niemand die Möglichkeit hat, diese zu betrachten. Zurzeit sind sechs Künstler in der Galerie JiRo vertreten.

Helen Kunz zeigt Figuren in Pappmaché und Malerei. Ihren Werken ist anzumerken, dass sie ursprünglich Modedesignerin werden wollte. Sie schafft vielschichtige, figurative Acrylmalerei und grazile Frauengestalten vorwiegend in Pappmaché. Seit den 80er-Jahren hat sich die Malerei Karin Nosers in eine eigenständige Bildkunst gewandelt. Die unverkennbare, reduzierte, dreidimensional-lineare Bildgestaltung «ArsLinea» und Plastiken in derselben linearen Formensprache sind von ihr ausgestellt. Vreni Nüesch-Tobler malt erst seit knapp acht Jahren. Seit drei Jahren zeigt sie ausdrucksstarke, abstrakte Malerei in Mischtechnik.

Gerda Peschl ist eine begnadete Zeichnerin und durfte dies schon in der Stickereibranche einbringen. In der Galerie ist sie mit realitätsnaher bis fotorealistischer Öl-, Acryl-, Porzellanmalerei vertreten.

In vielen Schichten aufgetragen und mit diversen Malmitteln übermalt, ist die der Fantasie entsprungene Malerei von Marlene Schäpper. Ebenso zeigt sie Plastiken aus Fundstücken, auch kombiniert mit Figuren. Jimmy Stuchly ist bekannt für abstrakte, expressionistische, figurativ bis realitätsnahe Acrylmalerei. Zudem zeigt er rostfarbene Holzplastiken.

Dies ist die dritte Ausstellung in den Räumen des ehemaligen Möbelhauses Bre. Die Ausstellung wird jeweils in einem dreimonatigen Turnus neu eingerichtet und unterliegt auch innerhalb des Turnus kleinen Veränderungen. Wegen Corona wurde bisher auf eine offizielle Eröffnungsfeier verzichtet. Sie wird nachgeholt, sobald die Bestimmungen gelockert sind.