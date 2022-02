Rheineck Schriftzeichen und Symbole auf tropischen Holzbrettern: Neue alte Kunstwerke im Oberstufenschulhaus ausgestellt Vier Kunstwerke des Thaler Künstlers Otto Rausch (1923–2000) schmücken die Schulhauswände der Oberstufe.

Otto Rauschs fröhliche Werke bestehen aus Pinselarbeiten auf tropischen Holzbrettern. Bild: PD

In fröhlichen Farben und mit sicheren Pinselstrichen zauberte Otto Rausch, der viele Jahre als Kunstlehrer wirkte, Schriftzeichen und Symbole auf tropische Holzbretter. Die 1995 entstandenen Werke sind von einer zeitlosen Schönheit und sollen den Betrachter zum Nachdenken über die Vergänglichkeit animieren, schreibt die Stadtverwaltung Rheineck. Während das Werk «Logos» Bezug auf Schriften verschiedener Kulturen nimmt, befasst sich «Morgen 2000» mit der Zukunft. Wie kam es, dass bald 30-jährige Werke eines bekannten Künstlers den Weg ins Oberstufenschulhaus fanden?

Des Rätsels Lösung liefern die Steyler Missionare des ehemaligen Gymnasiums Marienburg. Die Patres mussten im letzten Herbst ihr Domizil in Thal aufgeben, da auf dem Areal der früheren Marienburg neue Wohnräume entstehen. Otto Rauschs Kunstwerke sollten einen Platz in einer Bildungsinstitution der Region finden. Da im renovierten Oberstufenschulhaus genug Platz zur Verfügung stand und Schulleitung und Schulkommission ihr Interesse bekundeten, kam die Schenkung zustande.

Otto Rauschs Kunstwerke haben nun just in einem Gebäude Domizil gefunden, in dem einst sein Bruder August – ein begnadeter Bildhauer – den Jugendlichen Rheinecks die bildenden Künste näherbrachte. Dies freut die Familie des Künstlers ganz besonders.

Ein Lager im Sommer anstelle des Skilagers

Im Jahr 2021 blieben Rheinecks Schulen von schwerwiegenden Pandemiefolgen wie Klassenschliessungen verschont, so die Stadt weiter. Die CO2-Testgeräte, die in jedem Schulzimmer angebracht wurden, haben gute Dienste geleistet. Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen und Schulkommission waren dennoch oft mit neuen Themen konfrontiert.

In Bezug auf das Skilager musste eine Entscheidung getroffen werden. So kommt nun die ganze Oberstufe in den Genuss eines Sommerlagers anstelle des Skilagers. Für die Mittelstufe steht als Skilager-Ersatz eine Aktivwoche mit besonderen klasseninternen Anlässen bevor. Auch für die Kleinsten wird ein Spezialprogramm organisiert. (sk)