Neubau schafft Arbeitsplätze

So könnte es in naher Zukunft am Baumgarten-Kreisel in St. Margrethen aussehen: Der geplante Neubau der HPA AG mit Passerelle zum bestehenden Gebäude ist in der Visualisierung rot umrandet. Auf dem hinten angrenzenden Grundstück befindet sich die Firma Leuco. Grün umrandet sind die bereits bestehenden Gebäude der HPA AG am Schäfliweg 1. Das Gebiet ist als Gewerbe- und Industriezone klassifiziert. (Bild: Visualisierung: pd/Bearbeitung: Eric Bigger)