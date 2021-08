Natur Nektar für viele Insekten: Blumenwiesen in der Rheintalebene blühen Blumenwiesen erfreuen im zweiten Aufwuchs: Wiesen-Flockenblumen sind wertvolle Nektarspender.

Symbolbild: Urs Flueler/KEY

(pd) Die Hauptblütezeit der Blumenwiesen in der Rheintalebene ist im Mai. Doch auch jetzt, wenige Wochen nach dem Heuschnitt, stehen wieder Pflanzen in Blüte und erfreuen das Auge. So blüht in diesen Tagen auf manchen Wiesen die Wiesen-Flockenblume und lockt mit ihrem Nektar Schmetterlinge, Wildbienen und andere Insekten an. Auch das Grosse Ochsenauge labt sich an dieser willkommenen Nahrungsquelle.

Der Verein Pro Riet Rheintal hat in den letzten Jahren mit Landwirten viele Blumenwiesen ansäen können. Die Wiesen- Flockenblume ist ein fester Bestandteil des Saatguts und blüht im Sommer in etlichen Wiesen. Wer sich etwas Zeit nimmt und die rosa- bis purpurfarbenen Blütenköpfe beobachtet, wird schon bald geflügelte Besucher sehen und deren Vielfalt entdecken können.

Saatgut für fünf Hektaren vermittelt

Mit Blumenwiesensaaten und weiteren Massnahmen fördert Pro Riet die einheimische Tier- und Pflanzenvielfalt (www. pro-riet.ch). Auch dieses Jahr hat der Verein Saatgut für rund fünf Hektaren vermitteln können. Der Verein erhält Unterstützung durch verschiedene Geldgeber, namentlich durch den Biogasrappen der Gravag Energie AG und das Amt für Natur, Jagd und Fischerei des Kantons.