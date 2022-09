Nachhaltig Altstätter Bild-Institut-Klaus erhält Auszeichnung «Energieschule» Die Schuleinheit Bild-Institut-Klaus ist kantonal die dritte Schule, welche die Auszeichnung «Energieschule» erhält.

Das Energiegremium ist für den Prozess zur Energieschule verantwortlich: (v.l.) Fabian Eigenmann, Lehrperson; Markus Sonderegger, Hauswart; Anita Shkodra, Schülerin; Marie-Theres Lüchinger, Lydia Heeb, Lehrerinnen; Gianni Sinani, Schüler; Marco Schraner, Lehrer; Loris Städler, Schüler; Marianne Hirscher, Schulrätin. Bild: Reto Wälter

«Als wir den Report der Schuleinheit überprüften, stach für uns heraus, dass vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse alle in den Prozess hin zur Energieschule einbezogen worden sind und dabei auch stufengerecht für die Thematik sensibilisiert wurden», sagte Robert Furrer von der Kommission des Labels «Energieschule», als er am Mittwoch die Auszeichnung überreichte. Es sei wichtig für energierelevante Themen, das Bewusstsein früh zu wecken, damit es sich entwickeln könne.

Genau das wurde in der Schuleinheit Bild-Institut-Klaus gemacht, die in Altstätten eine von vier Schuleinheiten ist. Als das Energiegremium, das sich aus Vertretenden der Schulleitung, Verwaltung, der Lehrerschaft, der Hauswartdienste, sowie Schülerinnen und Schülern zusammensetzt, im Sommer vor einem Jahr anfing, den Ist-Zustand zu erfassen, stellte man fest, dass bereits in vielen Bereichen umwelt- und energieschonend gearbeitet worden ist. Diese Dinge sind aber nirgends festgehalten worden. Es wurden daraufhin weitere Massnahmen erarbeitet, beispielsweise der Hinweis, das Licht beim Verlassen eines Raumes zu löschen.

Simulierter Stromausfall: Erfahrungen sind gefragt

Klassenübergreifende Veranstaltungen und Workshops fanden statt, aber auch in den Klassen selbst wurden Energiethemen aufgegriffen. «Es gehört zur Pflicht und Verantwortung der Schule zu sensibilisieren, dass verantwortungsvoll mit Ressourcen umgegangen wird», sagte Schulleiter Marco Schraner. Ein besonders eindrückliches Erlebnis war eine unangekündigte dreistündige Stromausfallübung im vergangenen Januar, die aufzeigte, wie abhängig jeder und jede von Elektrizität ist. Der Schulleiter sagt:

«Schon der Entwicklungsprozess war sehr spannend, da wir im Voraus klären mussten, was alles zusammenhängt, um nicht Schäden an der Infrastruktur zu verursachen oder etwa ungewollt Daten von Servern zu löschen.»

Gerade die Erfahrung dieses inszenierten Stromausfalls halle besonders nach, natürlich auch, weil das Thema zurzeit sehr aktuell sei. «Ich bekam schon mehrere Telefone von anderen Schulverantwortlichen, die wissen wollten, was für Erkenntnisse wir gewonnen hätten, respektive worauf man bei einem Strom-Blackout besonders achten müsse», sagte Schraner.

Rezertifizierung in vier Jahren angestrebt

Von der Stadt, die das Label Energiestadt bereits seit 2001 trägt und sich deshalb ebenfalls immer wieder mit dem Thema auseinandersetzt, war Stadtrat Christoph Hanselmann zur Zertifikatsübergabe vor Ort. Er bedankte sich bei den Verantwortlichen für ihr Engagement:

«Die Schule hat in der Gesellschaft eine Vorbildfunktion und mit der Auszeichnung nimmt sie eine Vorreiterrolle ein. Ein solches Projekt ist nachhaltig. Es ist, als ob man einen Stein ins Wasser wirft und sich die Wellen immer weiter ausbreiten.»

Nicht zuletzt, weil auch immer wieder Steine nachgeschoben werden müssen. Will man zertifiziert bleiben, muss die Einrichtung nach vier Jahren wieder ein Reporting einreichen und aufzeigen, dass die erforderlichen Aufgaben erfüllt worden sind. Laut Marco Schraner strebt die Schuleinheit Bild-Institut-Klaus die Rezertifizierung an. Nachhaltigkeit ist bei Energie- und Umweltthemen schliesslich auch einer der wichtigsten Punkte.