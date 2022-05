Nachfolge Silvio Fausch wird neuer Leiter des Regionalgefängnisses Altstätten Der Trübbacher Silvio Fausch wird neuer Leiter des Regionalgefängnisses Altstätten. Der 39-Jährige übernimmt Anfang August die Nachfolge von Hans Eggenberger.

Silvio Fausch wird neuer Leiter des Regionalgefängnisses Altstätten. Bild: PD

Der Vorsteher des Sicherheits- und Justizdepartements, Regierungsrat Fredy Fässler, hat Silvio Fausch zum neuen Leiter des Regionalgefängnisses Altstätten gewählt, teilt die Staatskanzlei in einem Communiqué mit. Der 39-jährige Fachmann für Justizvollzug übernimmt am 1. August die Nachfolge von Hans Eggenberger, der in den Ruhestand getreten ist.

Silvio Fausch lebt in Trübbach. Seit 2017 ist er als Gruppenleiter in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies in Regensdorf tätig. Er erlernte ursprünglich den Beruf des Polymechanikers und war in verschiedenen Funktionen in der Finanz- und Sicherheitsbranche tätig. Daneben absolvierte Fausch verschiedene Ausbildungen in Militär, Feuerwehr und im Justizvollzug. Mit seinen Ausbildungen und seiner Berufserfahrung ist Silvio Fausch bestens qualifiziert, die Leitung des Regionalgefängnisses Altstätten zu übernehmen, heisst es weiter in der Mitteilung.

Das Regionalgefängnis Altstätten ist eine Abteilung des Amtes für Justizvollzug des Kantons St.Gallen. Im Regionalgefängnis werden 45 Gefangene in Untersuchungs-, Sicherheits- und ausländerrechtlicher Haft sowie im Strafvollzug untergebracht. Bis ins Jahr 2028 soll das Gefängnis auf 126 Plätze erweitert werden. Die Gefangenen werden in allen Bereichen vom Personal betreut, das bereichsübergreifend vernetzt ist und mit externen Dienstleistern zusammenarbeitet. (SK/vat)