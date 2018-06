Nach Dorffest gestorben - toter Mann von Au gibt Rätsel auf Noch ist unklar, weshalb der 70jährige Mann, der am Sonntagmorgen an der Hauptstrasse in Au gefunden wurde, gestorben ist. Die Polizei schliesst ein Delikt aus. Christa Kamm-Sager

In Au wurde am Wochenende ein grosses Jubiläumsfest gefeiert, an dem auch der verstorbene Mann teilgenommen hatte. (Bild: Max Tinner)

Am Samstagabend wurde der Mann noch am Dorffest in Au gesehen, am Sonntagmorgen lag er tot neben der Hauptstrasse. Nur ein paar Meter von seinem Daheim entfernt ist der 70-Jährige gestorben. Unter welchen Umständen, das bleibt vorläufig ein Geheimnis. "Wir sammeln derzeit die zahlreichen Aussagen von Zeugen nach unserem Aufruf", sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Zudem sei der Leichnam ins Institut für Rechtsmedizin gebracht worden, um die Todesursache festzustellen.

Zum jetzigen Zeitpunkt könne man sagen, dass ein Delikt eher ausgeschlossen werden könne. Der Mann sei entweder eines natürlichen Todes gestorben oder unglücklich gestürzt. Beim Mann seien äusserliche Verletzungen festgestellt worden, die auf einen Sturz hindeuten könnten, so der Mediensprecher. Ein Rätsel gebe zudem das Velo des Mannes auf: Normalerweise sei der ortsansässige Mann mit seinem blauen Velo unterwegs. Dieses sei aber an seinem Wohnort aufgefunden worden.

Die Kantonspolizei St.Gallen bittet Personen, die Angaben dazu machen können oder die dem Mann auf seinem Heimweg begegnet sind, sich beim Polizeistützpunkt Thal, 058-229-81-00, zu melden.