Musikgesellschaft präsentiert «Hollywood» Am Samstag, 10. November, findet in der Mehrzweckhalle die Herbstunterhaltung der Musikgesellschaft Kriessern statt.

Die Kriessner Musikanten freuen sich auf ihre Auftritte am Unterhaltungsabend. (Bild: PD)

(pd) Unter dem Motto «Hollywood» werden Lieder aus der Filmbranche zum Besten gegeben. Viele bekannte Melodien werden zu einem abwechslungsreichen Abend beitragen. Die Festwirtschaft der Musikgesellschaft verwöhnt die Besucherinnen und Besucher nach Saalöffnung der Mehrzweckhalle um 18.30 Uhr mit feinen Menus.

Zu Beginn des Konzerts treten die Jungmusik sowie die Jungtambouren auf und freuen sich schon jetzt, ihr Können zu präsentieren. Anschliessend geben das Aktivcorps und die Tambouren ihre über Wochen einstudierten Stücke zum Besten. Nach der Unterhaltung laden die Musikanten die Gäste in die Kafistube oder in die Bar ein. In der Kafi-stube sowie im Saal tritt eine Formation von Stegreiflern der Musikgesellschaft auf. Speziell freuen sich die Organisatoren auf die Liveband Acoustic Diamonds, welche ab 23 Uhr in der Musikanten-Bar auftritt. Die Musikgesellschaft Kriessern freut sich, viele Gäste an ihrem Konzert begrüssen zu dürfen.