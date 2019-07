Musik und gute Laune am Kilbifest in Balgach Der Musikverein Balgach organisiert seit 1981 das Kilbifest, das alle Generationen anspricht. Ramona Riedener

Die Ehrenrunde auf dem Karussell ist ein Muss für kleine Kilbigänger. Die Ehrenrunde auf dem Karussell ist ein Muss für kleine Kilbigänger. Die Ehrenrunde auf dem Karussell ist ein Muss für kleine Kilbigänger. Die Ehrenrunde auf dem Karussell ist ein Muss für kleine Kilbigänger. 4 Bilder Musik und gute Laune am Kilbifest

Einst war die Dorfkilbi in den ländlichen Orten ein jährlicher Höhepunkt mit Jahrmarktständen, Schiessbuden, Musik und Tanz unter freiem Himmel. Der Anlass sorgte bei Jung und Alt für Abwechslung vom sonst arbeitsamen Alltag. Während die Kinder den Kilbirappen in Karussellfahrten und Süssig­keiten investierten, weilten die Erwachsenen bei einem guten Glas Wein unter schattigen Bäumen und die heiratsfähige Jugend schwang das Tanzbein und tummelte sich im Jahrmarktrummel. Irgendwann verlor die Kilbi auch in Balgach immer mehr ihren Stellenwert.

Deshalb beschloss der Musikverein Balgach, die schöne Tradition wieder aufleben zu lassen – mit Erfolg: Seit bald 40 Jahren organisiert der Verein am Kilbi-Sonntag, am ersten Sonntag im Juli, auf dem Turnhallenplatz ein Dorffest.

Nach der anhaltenden Hitze der letzten Tage hatte es an diesem Kilbi-Sonntag deutlich abgekühlt und die Sonne liess sich nur spärlich blicken, als der Musikverein Konkordia Au nach dem ökumenischen Gottesdienst zum Frühschoppen aufspielte. Während das perfekt eingespielte Team die Gäste im Festzelt kulinarisch verwöhnte, taten dies die Musikantinnen und Musikanten mit beschwingten Melodien. Böhmische Klänge vom Feinsten brachten am Nachmittag die Gallus-Musikanten mit, bevor am frühen Abend die Balgacher Jungmusikanten zeigten, was sie schon alles gelernt haben. Den Kilbitag beschloss Beat mit Musik, Tanz und Unterhaltung. Ohne Zweifel hat die Balgacher Kilbi bis heute nichts von ihrem Reiz verloren und bietet Unterhaltung für alle.