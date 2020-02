Mundart-Soul aus dem Rheintal live in Altstätten Am Samstag, 8. Februar, 20 Uhr, ist im Diogenes-Theater Mundart-Soul aus dem Rheintal zu hören. Die Band Karisma spielt Eigenkompositionen in Mundart.

Die Band Karisma tritt am Samstag im «Diogenes» auf. Bild: pd

(pd) Stilistisch ist die Formation dem Mundart-Soul zuzuordnen, wobei Karisma die Grenze durchbricht. Raffiniert werden Elemente von Jazz, Rock und Pop eingebaut. Besonders ist aber, dass es Soul in Mundart in der Ostschweiz so nicht gibt. Mit Hingabe und Kreativität schafft es Karisma, aus Leidenschaft für die Musik und Vertrautheit der Mundart eine Symbiose zu kreieren. Was dabei entsteht, ist so wuchtig und durchdringend, dass jede Körperzelle mittanzt, dann wieder so sanft und nachdenklich, dass Herz und Seele erwärmt werden. Tickets gibt es auf www.diogenes-theater.ch oder in der Sternen-Apotheke an der Marktgasse 1, Altstätten.