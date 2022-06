Widnau «Im Vordergrund steht die Begegnung»: Das Programm für das Moschtifäascht nimmt langsam Fahrt auf Das Moschtifäascht feiert Geburtstag – es dauert nur noch 100 Tage bis zum verrücktesten Dorffest in Widnau.

Der Vorstand zeigt die königliche Mostbirnen (von links, hinten): Iris Enenkel, Sonja Grossenbacher und Patrick Sieber. Vorne (v.l.): Cédric Carnier, Peter Frei, Selina Frei, Michael Sieber. Es fehlen René Sieber, Susi Miara und Manuel Faleschini. Bild: PD

Die Vorbereitungen für das zehnte Moschtifäascht laufen auf Hochtouren. Viele Standplätze sind bereits vermietet. «Aber, für Interessierte finden wir immer noch einen Platz», sagt Peter Frei, Präsident des Vereins Moschtifäascht.

Diesmal haben die Vereine noch mehr Möglichkeiten, ihren Gästen etwas Spezielles zu bieten. «Das neue Konzept geht weg vom grossen Festzelt», sagt Peter Frei. Dieses Jahr werde es nur noch eine Bühne geben. Weitere Unterhaltung liege in den Händen der teilnehmenden Vereine und Standbetreiber. «Im Vordergrund steht die Begegnung.»

Viele lokale Bands treten auf

Auch das Festprogramm nimmt langsam Fahrt auf. Nebst einigen Perlen aus dem Pop-, Indie- und Elektrogenre werden dieses Jahr viele lokale Bands zum Zug kommen. «Aktuell erreichen uns sehr viele Anfragen von regionalen Bands», sagt die Programmverantwortliche Selina Frei. Genau 100 Tage vor dem Festbeginn, am 29. Juni, können die ersten «Early Birds Tickets» zum Sonderpreis gekauft werden. Der offizielle Vorverkauf startet am Samstag, 9. Juli, und dauert bis einen Monat vor Festbeginn. Die restlichen Tickets sind nur noch an der Abend­kasse erhältlich. Der Vorverkauf läuft über www.eventfrog.ch.

Das Organisationskomitee des Moschtifäaschts ist auch mit einem Stand an der Widnauer Kilbi vertreten und wird gerne Fragen zum verrücktesten Dorffest beantworten. (pd)