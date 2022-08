Moschtifäascht Ein Star kommt nach Widnau: Sido und DJ Desue machen einen Stopp im Rheintal Das «Moschtifäascht» präsentiert 15 Bands und ein Unterhaltungsprogramm, das keine Wünsche offenlässt. Es findet von Freitag, 7., bis Sonntag, 9. Oktober, in Widnau statt.

Sido (rechts) wird zusammen mit seinem DJ Desue ein unvergessliches Set an den Start bringen. Bild: PD

Der bekannte Rapper Sido kommt gemeinsam mit DJ Desue und seiner Clubshow «Usta Soundsystem hosted by Sido und DJ Desue» ans «Moschti­fäascht» nach Widnau. Sido wird zusammen mit seinem DJ ein unvergessliches Set an den Start bringen. Mit Hits und besten Klassikern wird der King of Deutschrap in Widnau am Freitag um Mitternacht eine Bomben-Show bieten und die Rheintaler Hip-Hop-Fans begeistern.

Rap und Hip-Hop am Freitag

Bis es so weit ist, wird den «Moschtifäascht»-Besucherinnen und -Besuchern ein abwechslungsreiches musikalisches Programm geboten, das keine Wünsche offenlässt. Der Start erfolgt um 19 Uhr mit dem Widnauer Nico Arn. Er verbindet auf witzige Art Comedy und Musik zu einer einzigartigen Show. Aktuell tourt er mit seiner Solo-Show «Sexy» durch die Schweiz.

Weiter geht es mit Dal Segno. Verschiedene Musikstile zeichnen die Coverversionen der vier Musizierenden Selina Frei, Désirée Frei, Rachel Mazenauer- Frei und Severin Fässler aus. Nur schwer in eine Schublade zu packen ist die Allgäuer Band HinderVier. Da stehen vier Burschen in kurzen Lederhosen auf der Bühne und verbreiten in erster Linie gute Laune mit einer breiten Mischung aus Volksmusik, Schlager, Oldies und unverfälschtem Rock.

Nach dem grossen Hip-Hop- Konzert geht es weiter mit DJ Disko Dan. Seit mehr als zehn Jahren legt er nebst Hip-Hop auch Funk sowie ab und zu Techno auf und erzeugt so Stimmung.

Rock, Pop, Grooves und Elektro am Samstag

Am Samstag, 8. Oktober, startet das Unterhaltungsprogramm mit Roy. Mit seiner Loopstation, viel Kreativität, einer grossen Portion Humor und den grössten Hits der letzten Jahrzehnte im Gepäck passt der Sänger und Gitarrist seinen Sound wie ein Chamäleon dem Moment an.

Das Repertoire von Arn & Friends umfasst Pop-, Rock- und Country-Songs, arrangiert auf akustische Gitarren, Bass, Perkussion und Gesang. Kollektive Ekstase versprechen die sieben Musiker vom Puma Orchestra. Puma singt, tanzt und trägt das Herz auf den Lippen. Das Orchestra liefert Grooves und Melodien, die unter die Haut gehen. Musik voller Freude, handgemacht und tanzbar. Elemente aus Rock und Blasmusik vereinen die vier Musiker von Lutz. Marco Oberholzer, Pascal Bösch, Philipp Keller und Franz Daxinger sind laut, gut gelaunt und für Spass zu haben.

Andryy, der junge Winterthurer ist ein Versprechen für die Schweizer Musikszene. Er schafft es, komplexe Themen in seine Songs zu verpacken, die eingängig, packend und nachdenklich zugleich sind.

Mit einem frischen Klangbild spielten Dachs diesen Sommer am Open Air St.Gallen und am Zürich Open Air. Im Verlauf der letzten Jahre hat sich die Band heimlich einen liebenswerten Exotenstatus in der Schweizer Musikszene erspielt.

Erst noch als neuer, aufgehender Stern am Musikhimmel angepriesen, hat sich der Zürcher Jungzwanziger Cella mit seiner Mischung aus Futur Bass und Electronica bereits als international gefragter Produzent und Musiker etabliert. Nach dem ökumenischen Gottesdienst am Sonntag geht es auch musikalisch weiter. Zuerst erfreut das Duo Intermezzo, bestehend aus Jürg Haus und Doris Wendel, mit Coverver­sionen rund um die 70er-Jahre das Publikum. Anschliessend wartet mit ChueLee ein weiterer «Moschtifäascht»-Höhepunkt auf seine Gäste. ChueLee ist das bekannte volkstümlich-rockige Duo mit Christian Duss und René Bisang. Ihr eigener Sound, ein Mix von Rock, Pop, Mundart und volkstümlichen Elementen machen ChueLee unverwechselbar und einzigartig. (mia)