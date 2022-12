Montlingen Ein gutes Jahr mit verschiedenen Auftritten – Chor hat acht Neumitglieder aufgenommen Aus dem Projektchor sind dem Chor Montlingen gleich mehrere Sangesfreudige geblieben.

Der Vorstand des Chors Montlingen freut sich über den Zuwachs an Sängerinnen und Sängern. Bild: pd

Dankbar, die Hauptversammlung wieder im gewohnten Rahmen durchführen zu können, war es für den Vorstand des Chors Montlingen eine Riesenfreude, im Pfarreizentrum 33 Anwesende begrüssen zu dürfen. Nach einer musikalischen Einleitung durch den 18-jährigen ukrainischen Pianisten Peter Kotov eröffnete Präsidentin Anita Lüchinger die Versammlung.

Im Jahresbericht liess sie ein gutes Jahr mit verschiedenen Auftritten und Anlässen Revue passieren. Höhepunkt war der Auftritt am Kirchenfest. Zusammen mit Projektsängerinnen und -sängern hatte man während dreier Monate die «Body and Soul»-Gospelmesse geprobt. Die Darbietung am Kirchenfest zeigte einmal mehr die Vielfältigkeit des Chors Montlingen. Gross war die Freude, dass aus dem Projektchor acht Neumitglieder dem Verein beitraten.

Für die Neubesetzung des Kassieramtes konnte mit Rita Büchel eine Nachfolgerin für Priska Würsch vorgeschlagen werden. Für die zurücktretenden Revisorinnen Daniela Loher und Helen Spirig stellten sich Silvia Göldi und Josef Thurnherr zur Verfügung. Die weiteren Vorstandsmitglieder haben sich bereit erklärt, die Vorstandstätigkeit weiterhin auszuüben.

Das Programm für 2023 steht fest und ist auf der Homepage einsehbar. Die Sängerinnen und Sänger freuen sich heute schon, mit einer Matinee am Sonntag, 18. Juni 2023, zu erfreuen. Dank der zügig durchgeführten Versammlung konnte frühzeitig zum gemütlichen Teil gewechselt werden. Als musikalischer Abschluss erfreute Peter Kotov mit einem hochklassigen Konzert. (pd)

www.chormontlingen.ch