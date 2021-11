Münsingen Monika Ammann gewinnt im Team die Schweizer OL-Meisterschaft Am Sonntag stellte die OL-Läuferin Monika Ammann ihr Können unter Beweis. Die Berneckerin gewann zusammen mit den Schwestern Judith Tobler und Maja Kunz die Schweizer Meisterschaft im Team-OL.

Monika Ammann gewinnt mit Judith Tobler und Maja Kunz (von links) die Schweizer Meisterschaft im Team-OL. Bild: ma

Monika Ammann gehört an der Schweizer Meisterschaft im Team-OL, Alterskategorie D150, erneut zum Siegerinnen-Trio. Die Berneckerin war mit den Schwestern Judith Tobler und Maja Kunz aus St.Gallen am letzten Sonntag bei Münsingen wieder deutlich die Schnellste. Es war der fünfte Vollerfolg in dieser Besetzung seit 2009. Dazu erreichten die Mitglieder der OL-Gruppe SG/Appenzell 2011 Rang zwei. Nur beim ersten Start waren sie als Vierte leer ausgegangen.

Die Schweizer Meisterschaft im Team-OL steht traditionsgemäss am Schluss der nationalen Saison. Sie war lange ein Mannschafts-OL, bei dem das Trio die ganze Strecke gemeinsam zurücklegen musste. Ob dies eingehalten wurde, führte immer wieder zu Diskussionen. Darum wurde vor Jahren der Modus so geändert, dass die drei Teilnehmer miteinander starten und miteinander beim letzten Posten sein müssen. Dazwischen können sie die Posten unter Einhaltung der Reihenfolge beliebig unter sich aufteilen.

Das Siegertrio war nicht nur OL-technisch meisterlich unterwegs, sondern fand auch bei dieser Aufteilung eine sehr gute Lösung. Die Rheintalerin ist zufrieden:

«Wir freuen uns, funktionierte die Übergabe der elektronischen Stempelkarte an den abgemachten Posten wieder perfekt.»

Mit diesem Sieg kommt Monika Ammann doch noch zu nationalen Meisterehren. «Leider konnte Anfang Mai die Schweizer Meisterschaft im Sprint-OL nicht stattfinden», blickt die Berneckerin zurück. Im ersten Halbjahr waren zudem neun von zehn nationalen Veranstaltungen coronabedingt ausgefallen. Weil der Wettkampf das beste Training sei, habe sich diese fehlende Praxis im Herbst bei den meisten Läufen bemerkbar gemacht, sagt die Seniorin. «Wenigstens habe ich beim für mich wichtigsten Anlass des Jahres, dem Sprint-OL an der Senioren- WM in Ungarn, meine Möglichkeiten ausschöpfen können», ergänzt Ammann. Sie hatte dort zum dritten Mal Gold gewonnen. Die Saison 2022 beginnt offiziell Anfang März. (ma)