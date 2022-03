Mobilitätskorridor Weil Österreich die Pläne erneut prüfen will: Im Rheintal verzögern sich grenzüberschreitenden Verkehrsprojekte Weil Österreich Alternativen zur S18 prüft, geraten grenzüberschreitende Verkehrsprojekte im Rheintal ins Stocken.

Beim Projekt «Mobilitätskorridor» geht es um eine Entlastung der Verbindungsstrassen zwischen A13 und A14. Bild: PD

Gegenwärtig befassen sich im Rheintal drei Infrastruktur­projekte mit Zukunftslösungen für den grenzüberschreitenden Verkehr: Die S18 Bodensee- Schnellstrasse, der Mobilitätskorridor Mittleres Rheintal und der Brückenersatz Au–Lustenau.

Diese drei Projekte waren bis Sommer 2021 klar voneinander abgegrenzt. Mit dem politischen Entscheid Österreichs, weitere Alternativen zur S18-Lösung (CP-Variante) zu untersuchen, haben sich die Grenzen zwischen den drei Projekten derart verwischt, dass beim Projekt Mobilitätskorridor ein Zwischenhalt bis vorerst Ende 2022 eingelegt wird. Dies schreibt der Verein Agglomeration Rheintal in seiner gestrigen Medienmitteilung.

Neue Prüfung der S18 kam unerwartet

Im Juli 2021 beschloss der österreichische Nationalrat unerwartet eine erneute Prüfung der S18. Er erteilte den Auftrag, mögliche Alternativen aufzuzeigen. Diese Untersuchungen laufen derzeit. Mit dem konsensorientierten Planungsverfahren «Mobil im Rheintal (MIR)» wurden vor rund einem Jahrzehnt mögliche Korridorvarianten für eine leistungsfähige und verkehrswirksame Verbindung der beiden Rheintal-Autobahnen A13 und A14 geprüft. Ende 2020 habe die zuständige österreichische Strassenbaugesellschaft Asfinag nach intensiven Untersuchungen festgestellt, dass die CP-Variante der S18 die beste Variante sei und ha­be ihre weiteren Arbeiten darauf ausgerichtet, heisst es.

Mobilitätskorridor Mittleres Rheintal

Während des damaligen Prozesses «Mobil im Rheintal» wurden auch Überlegungen angestellt für eine Verbindung der beiden Autobahnen im Raum Diepoldsau–Hohenems, ausserhalb der Siedlungsgebiete. Man habe sich seinerzeit für eine separate Prüfung dieses Ansatzes entschieden. Denkbare Verbindungen wurden dann mit der Netzstra­tegie im Raum Diepoldsau, Hohenems, Altach, Mäder und Kriessern (kurz: Netzstrategie DHAMK) im Jahr 2018 vorgelegt.

Bei den untersuchten Varianten habe es sich aber nicht um hochrangige Verbindungen, sondern um Kantons- beziehungsweise Landesstrassen gehandelt. Dies gelte auch für die in einer bautechnischen Machbarkeitsstudie untersuchte Tunnelvariante Diepoldsau, die 2021 abgeschlossen wurde und die sich auf die Themen Grundwasser- und Hochwasserschutz beschränkte. Verkehrstechnische, städtebauliche und umweltrechtliche Aspekte waren nicht Bestandteil dieser Studie, schreibt der Verein Agglomeration Rheintal. Die Netzstrategie DHAMK wurde als Grundlage einer Verkehrslösung im mitt­leren Rheintal ins grenzüberschreitende Agglomerationsprogramm Rheintal aufgenommen.

Entlastung vom Durchgangsverkehr

Aufbauend auf der Netzstrategie sollen Mobilitätslösungen mit Netzergänzungen und flankierenden Massnahmen untersucht werden. Dieser Projektauftrag, getragen vom Verein Agglomeration Rheintal, dem Kanton St.Gallen und dem Land Vorarlberg, erfolgt jedoch in einem gegenüber der Netzstrategie erweiterten Perimeter, von Hangkante zu Hangkante. Die heutigen siedlungsorientierten Hauptachsen im Tal sollen vom Durchgangsverkehr entlastet und die Erreichbarkeit der Zentren und Arbeitsplatzschwerpunkte im Rheintal verbessert werden. Die Netzergänzungen im mittleren Rheintal können eine leistungsfähige Autobahnverbindung allerdings nicht ersetzen. Der Verein Agglomeration Rheintal hat 2021 mit den Arbeiten im Projekt Mobilitätskorridor Mittle­- res Rheintal begonnen. Konkrete Infrastrukturprojekte dürften realistischerweise erst ab 2030 umgesetzt werden können.

Ähnliche Varianten in drei Projekten

Die Rheinbrücke zwischen Au und Lustenau ist am Ende ihrer Lebensdauer und muss ersetzt werden. In einem separaten Projekt werden derzeit verschiedene Verbindungsvarianten zwischen Au und Lustenau als Ersatz für die bestehende Grenzbrücke durch den Kanton St.Gallen und das Land Vorarlberg geprüft. Nebst Brückenvarianten werden auch solche mit einem Tunnel untersucht. Die S18-Alternativenprüfung berührt auch Projektinhalte des Mobilitätskorridors und des Brückenersatzprojekts Au–Lustenau. Somit be­- stehe die Gefahr, dass gleiche oder ähnliche Varianten zeitgleich in drei Projekten untersucht werden, «was weder sinnvoll noch kosteneffizient ist», schreibt der Verein Agglomeration Rheintal.

Ende des Jahres herrsche grössere Klarheit darüber, wie die beiden Rheintalautobahnen A13 und A14 verkehrswirksam miteinander verbunden und die Ortsdurchfahrten entlastet werden können. Das laufende Projekt Mobilitätskorridor Mittleres Rheintal wird deshalb sistiert und das laufende Beschaffungsverfahren für Planerleistungen abgebrochen. (pd/red)