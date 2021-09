Laufsport Teamgeist prägt Lauffamilie im Rheintal: Mittwochsläufer gehen in ihr 40. Jahr Obwohl nur wenige Anlässe stattfinden konnten, ist der Teamgeist der Mila Rheintal intakt.

Auch zu Coronazeiten kam der Laufsport nicht zu kurz.

Kürzlich führten die Mittwochsläufer (Mila) Rheintal ihre HV durch. Präsident Heinz Brunner begrüsste 26 Mitglieder zur 35. HV im Jahr des 40. Geburtstags des Vereins. Im letzten Vereinsjahr gab es einige Aus- und Eintritte, heute zählen die Mila stolze 68 Mitglieder.

Wegen Corona haben in den letzten Monaten wenige Wettkämpfe stattgefunden. Zur Zeit des Lockdowns fanden auch die wöchentlichen Trainings nicht statt. Ab Mai 2020 gab es aber wieder Trainings in Fünfergruppen, was sehr gut funktionierte. Die Mila führten 2020 zwei eigene Wettkämpfe: Der Mila-5000-Meter-Lauf sowie der traditionelle Schwammlauf. Zudem konnte das wöchentliche Sommerprogramm 2020 durchgeführt werden.

In diesem Jahr feiert der Verein sein 40-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass wurden alte Fotos und Videos gezeigt. Diese liessen viele staunen darüber, welcher Teamgeist und welche Leidenschaft für das Laufen schon damals die Mila-Familie prägte. Zudem ehrte Heinz Brunner das Gründungsmitglied Sepp Hutter; er ist immer noch aktives Mitglied der Läufergruppen.

Ein Höhepunkt ist jeweils die Siegerehrung der Mila-Meisterschaft. Die Wertung stammt aus den wenigen Wettkämpfen des Vereinsjahrs, die doch noch eine Bestenliste ergaben. Jahresmeis- ter 2020 ist Berni Litscher, auf dem zweiten Platz steht Fabian Benz und der Drittplatzierte heisst Zoltan Török. Die Liste ist auf www.milarheintal.ch öffentlich aufgeschaltet. Präsident Heinz Brunner dankte zum Abschluss allen Läuferinnen und Läufern für ihre aktive Teilnahme an Trainings und Wettkämpfen auch während des schwierigen Coronajahres. (pd)