Lüchingen Auf Jamie Olivers Spuren: 16-jähriger Schüler veröffentlicht Kochbuch Marian Vonier setzte eine ambitionierte Projektarbeit um: Ein Kochbuch nach Starkoch Jamie Olivers Vorbild.

Bei der Veröffentlichung des Buches wird Marian Vonier finanziell von Sponsoren unterstützt. Bild: pd

Geht das Schuljahr zu Ende, sind die Schülerinnen und Schüler der dritten Oberstufe gefordert. Zum Abschluss der obligatorischen Schulzeit sollen sie eigenständig eine Projektarbeit umsetzen. Besonders beliebt sind Ideen rund ums Kochen. Auch der 16-jährige Marian Vonier aus Lüchingen schlug die kulinarische Richtung ein und ging einen Weg, der ein druckreifes Buch zum Ziel hatte.

Hobby beeinflusst Berufswahl und Schulprojekt

«Schon lange bin ich begeisterter Hobbykoch und probiere gern Neues aus», sagt der Schüler, der im Schulhaus Wiesental in Altstätten die 3. Sek besucht. Die Küche wird auch seine berufliche Welt, wenn er im August im Hotel Einstein in St.Gallen die Lehre als Koch beginnt. Freunde haben ihn deshalb ermuntert, ein Kochbuch zu erstellen.

Marian Vonier wusste, die Idee ist nicht neu, weshalb er hohe Anforderungen an sich stellte. Eine Leseprobe, die er auf seiner gemeinsam mit Freunden betreuten Website aufschaltete, macht einen professionellen Eindruck. Übersichtliches Layout, stilvolles Bild. «Die Rezepte sollen einfach sein und die Bilder appetitanregend», sagt der Schüler, der sich selber als Perfektionist beschreibt und viel Aufwand in Details steckt.

Das Kochbuch umfasst auf 140 Seiten 50 Rezepte, die er in seiner Familie und im Freundeskreis gesammelt hat. Am liebsten mag er zurzeit die Quiche mit Speckwürfel und Lauch. «Dieses Rezept stammt von meiner Oma.» Es sei nicht nur eines der besten Rezepte, sondern rasch und unkompliziert nachzukochen. Wenn Marian Vonier am Herd steht, probiert er Rezepte von Köchinnen und Köchen aus, die er im Internet oder in Kochbüchern findet.

«Für das Kochbuch selbst war aber immer Jamie Oliver mein Vorbild.»

Bei der Erklärung, wie ein Rezept zubereitet wird, schreibt er von eigenen Erfahrungen und notierte Tipps und Tricks. Auffällig ist der Einfluss Österreichs im Buch, von wo seine Familie stammt. Daher auch der Name der Website – «Austrianerfood» –, die bereits vor der Projektarbeit existierte. Dort sind ein Rezeptblog und nun auch Infos zum Buch zu finden. Marian Vonier hat mit dem fertiggestellten Kochbuch Familie und Freunde überzeugt. «Sie sind überrascht und stolz, dass ich das Kochbuch in kurzer Zeit verwirklichen konnte.»

Beim Entstehungsprozess ging es ihm nicht anders als den meisten Oberstufenschülern während ihrer Projektarbeit. «Es gab auch manch mühsame Phasen und das Projekt erforderte viel Geduld.» Hilfe erhielt er von betreuenden Lehrpersonen, seiner Familie und Kollegen.

Eine Benotung des Kochbuchprojekts gab es noch nicht. Zuerst steht die Präsentation in der kommenden Woche bevor. Danach möchte Marian Vonier das Buch veröffentlichen. Für die Erstauflage von 50 Exemplaren darf der Schüler auf die finanzielle Unterstützung von verschiedenen Sponsoren zählen wie SFS, Kühnis Optik und Privaten.