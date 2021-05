Hauptversammlung Der Feuerwehrverein Berneck hat einen neuen Kassierer: Michael Dudler folgt auf René Schelling An der Hauptversammlung des Feuerwehrvereins Berneck wurde Michael Dudler zum neuen Kassierer gewählt.

René Schelling, Christian Siegrist und Michael Dudler. (v.l.) Bild: pd

(rsch) Vereinspräsident Christian Siegrist erstattete erstmals in der Vereinsgeschichte den Jahresbericht nur schriftlich. Erfreulich war die grosse Teilnahme an der Hauptversammlung auf schriftlichem und digitalem Weg. Einstimmig wurden das Protokoll, der Jahresbericht, das Jahresprogramm und die Jahresrechnung genehmigt. Wegen der Absagen von Kilbi und Jahrmarkt fielen die zwei Haupteinnahmequellen des Vereins aus, weshalb ein Defizit hingenommen werden musste. Erfreulicherweise konnten der Grillhöck und die ein­tägige Vereinsreise im Sommer ohne grosse Einschränkungen durchgeführt werden. Mit Freude konnte die aktive Angehörige der Feuerwehr, Brigitte Demont, in den Verein aufgenommen werden.

Wechsel im Vereinsvorstand

René Schelling hat nach zehnjähriger Vorstandstätigkeit als Kassier seinen Rücktritt erklärt. Ein Nachfolger konnte in der Person von Michael Dudler gefunden werden. Die Kommission mit Präsident Christian Siegrist, Vizepräsident und Reiseleiter Marco Schelling, Aktuar Markus Forrer, Festwirt Daniel Remund und dem neuen Kassier wurde für die neue Amtsdauer bestätigt.

René Schelling, der seit der Gründung des Vereins im Jahr 1997 als Revisor amtete und die letzten zehn Jahre die Kasse führte, wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Der Vorstand hofft, bald wieder Anlässe durchführen zu können, um das Feuerwehrwesen zu fördern, ebenso wie die Kameradschaft zu pflegen.