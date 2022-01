Wolfhalden Gutbesuchtes Konzert zum Jahresanfang – Dutzende mussten aus Platzmangel wie­der heimgeschickt werden Gut 300 Musikliebhaber kamen in der Kirche Wolfhalden in den Genuss eines virtuosen Konzertabends. Mit dem Neujahrskonzert endete die erfolgreiche Konzertreihe.

Peter Lenzin (Saxofon) und das Trio Anderscht zauberten in der Kirche Wolfhalden stimmungsvolle und vielfältige Klangbilder. Bild: Max Pflüger

Am Sonntagabend begrüsste der Verein «Kultur in der Kirche Wolfhalden, KuKKiK» das neue Jahr mit einem besonderen klanglichen Höhepunkt: Das Trio Anderscht mit der bekannten Hackbrettvirtuosin Andrea Kind präsentierte zusammen mit dem renommierten Rheintaler Saxofonisten Peter Lenzin ein buntes und abwechslungsreiches Konzert. Gleichzeitig war dies ein Abschied, denn KuKKiK löst sich nach diesem letzten Konzert auf.

Mit dem Neujahrskonzert knüpfte der Verein noch einmal an seine grossartigen Erfolge als Kulturveranstalter an. Trotz strengen Corona-Schutzmassnahmen war die Kirche im erlaubten Rahmen bis auf den letzten Platz gefüllt. Eine lange Schlange wartete vor der Kirchentür, und bis das letzte Covid-Zertifikat kontrolliert war, verzögerte sich der Konzertbeginn um fast eine halbe Stunde.

Nicht alle Interessierten fanden Platz

Zum grossen Bedauern von KuKKiK-Präsident Andreas Ennulat mussten Besucherinnen und Besucher, die sich im Vorfeld keinen Platz reserviert hatten, sogar zu Dutzenden wie­der heimgeschickt werden. Eine Zuhörerin brachte es auf den Punkt: «Schön, wenn man mit einem vollen Haus aufhören kann», und nach einer kurzen Bedenkpause fügte sie hinzu: «Aber noch schöner wär’s, wenn es weitergehen könnte!» Die über 300 Besucherinnen und Besucher erlebten in der Folge ei­ne begeisternde musikalische Feierstunde.

In wechselnden Formationen, solo, im Duo, zu dritt oder alle vier gemeinsam, interpretierten Peter Lenzin (Saxofon) und das Trio Anderscht mit Andrea Kind und Fredi Zuberbühler am Hackbrett sowie Roland Christen am Kontrabass, einen bunten Strauss von Eigenkompositionen bis hin zu Werken bekannter Komponisten. Die vier Musiker überzeugten mit hoher Präzision und grosser Bühnenpräsenz und überraschten mit gelungenen Arrangements und witzigen Improvisationen: Ein letzter eindrücklicher Höhepunkt in der Reihe von insgesamt 38 hochstehenden Kon­zerten des Kulturvereins Wolfhalden.