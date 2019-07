Mehr interessierte Jungbürger in Au und Heerbrugg Am Samstag luden die Auer Korporationen die Volljährigen zur Jungbürgerfeier nach Heerbrugg ein. Kurt Latzer

Gemeinderätin Carola Espanhol begrüsste die Jungbürgerschaft im Restaurant Sternen und lud anschliessend zu «Sommer im Park» ein. Gemeinderätin Carola Espanhol begrüsste die Jungbürgerschaft im Restaurant Sternen und lud anschliessend zu «Sommer im Park» ein. Gemeinderätin Carola Espanhol begrüsste die Jungbürgerschaft im Restaurant Sternen und lud anschliessend zu «Sommer im Park» ein. 3 Bilder Mehr interessierte Jungbürger

Exakt zwei Dutzend jener Auer und Heerbrugger, die 18 Jahre alt geworden sind und nun als erwachsen gelten, sind der Einladung der Politischen Gemeinde Au und der Ortsgemeinde gefolgt. Eine Filmklappe haltend, listete Gemeinderätin Carola Espanhol auf, was für einen guten Film und ein erfülltes Leben wichtig und nötig ist. Sie erinnerte die 24 «Neuen» in der Gesellschaft der Erwachsenen an ihre Rechte, aber auch Pflichten. Auch einen der wichtigsten Punkte vergass die Gemeinderätin nicht zur erwähnen, nämlich das Budget eines Films. Wird es nicht eingehalten, erreicht der beste Streifen die Kino­leinwand nicht.

Sehr gefreut haben sich die Vertreterinnen des Gemeinderates und der Ortsverwaltung über den Aufmarsch der jungen Leute im Restaurant Sternen in Heer­brugg. «So viele Jung­bürgerinnen und Jungbürger konnten wir schon lange nicht mehr begrüssen», sagte Carola Espanhol. Nach dem Apéro im «Sternen» wurden die Jung­bürgerschaft und die Gäste über die Hauptstrasse in den Schmid­heiny-Park geführt. Denn der Besuch von «Sommer im Park» war die zweite Überraschung für die Jungbürgerinnen und die Jung­bürger.