markt Der Altstätter Bauernmarkt wird vergrössert Das Städtli soll nicht nur grüner werden – auch der samstägliche «Buuremaart» dehnt sich Ende Monat aus.

Die Stadt hat für den Bauernmarkt weitere regionale Produzentinnen und Produzenten gewonnen. Bild: sk

Die Bürgerversammlung hat im November 2021 das Massnahmenkonzept Altstadtentwicklung und die damit verbundenen Ausgaben über die nächsten drei Jahre gutgeheissen. Demnächst werden die ersten Projekte zur Stärkung der Altstadt als Einkaufs- und Begegnungsort lanciert. Das Polizeikommando hat die nötigen Verkehrsanordnungen genehmigt.

«Die Altstadt zum einladenden und grünen Begegnungsort zu machen», ist eine der beschlossenen Massnahmen aus dem Konzept der Altstadtentwicklung. Die Gartenausstellungen der vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass Orte zum Verweilen nicht nur von den Be­sucherinnen und Besuchern geschätzt werden, sondern auch den Anwohnenden, Geschäften und der Gastronomie nützten, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt.

Raum schaffen für begrünte Verweilorte

Beim «Frauenhof» und an weiteren Orten in der Marktgasse werden deshalb zusätzliche begrünte Verweilorte und Sitzgelegenheiten geschaffen. Es sind sanfte Eingriffe vorgesehen. Sie sollen die Aufenthaltsqualität steigern und können ohne Konsumzwang genutzt werden. Ein neues Verkehrsregime schafft den nötigen Freiraum für die Möblierung: Die acht Parkplätze beim «Frauenhof» werden von Ende April bis Ende Oktober gesperrt. Zusätzlich gilt beim «Frauenhof» täglich ab 11.30 Uhr bis am nächsten Morgen um 6 Uhr sowie am Samstag und Sonntag für den mo­torisierten Verkehr ein Fahr­verbot. Es handelt sich um ein sechsmonatiges Pilotprojekt. Danach soll über das weitere Vorgehen entschieden werden. Da es sich um einen befriste­ten Probebetrieb handelt, werden die Stadtmöbel, bestehend aus verschiedenen Modulen, Pflanztöpfen und Pflanzen, vorerst gemietet.

Ab 30. April findet wieder an jedem Samstag von 8.30 bis 12.30 Uhr der Bauernmarkt statt. Zusätzlich zu den bisherigen regelmässigen Marktteilnehmenden Heiterhof (Familie Freund), Segmüller Gemüse, Regula Eggenberger sowie Heini Kurer konnten weitere regionale Produzentinnen und Produzenten gewonnen werden. Der neue «Buuremaart» benötigt mehr Platz; die rund 15 Stände werden vom Abzweiger Engelgasse (Liegenschaft Marktgasse 19) bis hin zum ehemaligen Buswendeplatz bei der «Frauenhof»-Keuzung angeordnet. Dies hat zur Folge, dass der Verkehr am Samstagmorgen über die Engelgasse umgeleitet wird und neun Parkplätze nicht genutzt werden können. Die nötigen Verkehrsanordnungen und Signalisationsänderungen wurden vom kantonalen Polizeikommando genehmigt.

Der Stadtrat ist gemäss Communiqué überzeugt, dass die aufgegleisten Massnahmen die Altstätter Altstadt noch attraktiver machen und die Besucherinnen- und Besucherfrequenzen damit gesteigert werden können. (sk)