Maria Heine Zellweger setzt sich durch Maria Heine Zellweger ist neue Lutzenberger Gemeindepräsidentin. Andreas Tonner hat das Nachsehen.

Maria Heine Zellweger hatte bereits im ersten Wahlgang am meisten Stimmen erhalten. Bild: David Scarano

Ein spannendes Rennen um das Lutzenberger Gemeindepräsidium entscheidet die Kandidatin für sich: Nachfolgerin des bisherigen Gemeindepräsidenten Werner Meier wird Maria Heine Zellweger. Die 58-Jährige setzte sich am Sonntag im zweiten Wahlgang gegen Andreas Tonner durch. Sie erhielt 223 Stimmen, auf ihren Herausforderer entfielen 194 Stimmen.

Die selbstständige Supervisorin und Coachin gehört seit 2015 dem Gemeinderat an und ist für das Ressort Soziales zuständig.

Starke Verankerung verhalf zur Wahl

Das Kopf-an-Kopf-Duell vermochte die Stimmberechtigten offensichtlich zu mobilisieren. Die Wahlbeteiligung lag bei hohen 50,9 Prozent. In einer ersten Reaktion zeigt sich Heine Zellweger erfreut über ihre Wahl, aber auch etwas aufgeregt: «Ich habe einen gesunden Respekt vor der Aufgabe», sagt die Gewählte. Immerhin stehe sie nun in der Verantwortung. Der Amtsantritt ist am 1. Juni.

Heine Zellweger erzielte bereits im ersten Wahlgang das beste Ergebnis. Siegessicher war sie nach eigenen Angaben vor der gestrigen Entscheidung aber trotzdem nicht. Sie habe Andreas Tonner nie unterschätzt, betont die neue Gemeindepräsidentin. Gleichzeitig verweist sie auf ihre «gute Positionierung».

Die Wahl sei auch eine Anerkennung für ihre bisherige Arbeit als Gemeinderätin. «Ich habe mir den Ruf einer Schafferin erarbeitet und bin nahe bei den Leuten», sagt Heine Zellweger. Als weiteren Grund für ihren Wahlerfolg nennt sie die starke Verankerung in den beiden Gemeindeteilen Lutzenberg und Wienacht. Ursprünglich gab es mit Martin Meier noch einen dritten Kandidaten. Meier verzichtete jedoch auf die Teilnahme am zweiten Wahlgang. In Lutzenberg gibt es eine

Vakanz im Gemeinderat

Mit dem Sprung von Maria Heine Zellweger an die Spitze der Gemeinde Lutzenberg sind nun fünf Ausserrhoder Gemeindepräsidien in Frauenhand. So sind auch in Grub (Kathari- na Zwicker), Wald (Edith Beeler), Trogen (Dorothea Altherr) und Hundwil (Margrit Müller- Schoch) Gemeindepräsidentinnen im Amt. Im Gemeinderat Lutzenberg entsteht nun eine Vakanz. Die Ersatzwahl soll im Herbst stattfinden.