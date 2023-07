Marbach Stall gerät in Vollbrand +++ Löscharbeiten dauern an +++ über 100'000 Franken Sachschaden Am Montagmorgen hat ein frei stehender Stall im Anger Feuer gefangen. Menschen und Tiere kamen keine zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich auf über 100‘000 Franken.

Der leerstehende Stall geriet in Vollbrand. Bild: Kapo SG

Als die rund 70 Angehörigen der Feuerwehren am Montagmorgen nach Marbach ausrückten, trafen sie einen leerstehenden Stall in Vollbrand an. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, wurde im Gebäude vor allem Holz gelagert, Tiere befanden sich keine darin. Die Löscharbeiten dauern am Mittag noch an. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Der Sachschaden wird auf über 100’000 Franken geschätzt.

Nebst den Feuerwehren wurden mehrere Patrouillen der Kantonspolizei, ein Rettungswagen, ein Notarzt, ein Einsatzleiter Sanität, Vertreter der Staatsanwaltschaft sowie ein Sachverständiger der Gebäudeversicherung aufgeboten. (kapo/nat)