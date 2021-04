Marbach Schülerhort zur Anmeldung freigegeben Alessia Schmid geht zurück ins Dorf ihrer Kindheit. Sie wird dort den Schülerhort leiten.

Alessia Schmid aus Heerbrugg ist in Marbach aufgewachsen ist Leiterin des Schülerhortes, den die Primarschule Marbach zum Schuljahr 2021/22 eröffnet. Bild: Monika Von Der Linden

Welche Altersgruppe der Primarschulgemeinde Marbach am 11. April Ja und welche Nein zum Schülerhort gestimmt hat, ist nicht bekannt. Sollten vorwiegend junge Eltern eine der 202 Ja-Stimmen in die Urne gelegt haben, wird Schulleiterin Sandra Hengartner wohl bald die ersten Anmeldungen entgegennehmen. Die 188 Nein-Stimmen brachten das Projekt des Schulrates nicht zu Fall. Folglich nimmt der Schülerhort für Marbacher Kindergärtler sowie Erst- bis Sechstklässler seinen Betrieb im Sommer auf. Er wird im ehemaligen Lehrerhaus beim Schulhaus Feld eingerichtet.

Sofort in der Woche nach der Abstimmung ist der Schulrat in die nächste Etappe gestartet. Der Arbeitsvertrag mit der Hortleiterin liegt zur Unterschrift bereit. «Alessia Schmid wird den Kinderhort aufbauen und ihm ihre Handschrift geben», sagt Schulrätin Marlene Thurnherr. «Sie hat die Chance zu beweisen, dass wir richtig liegen und einen Hort brauchen.» Alessia Schmid ist 26 Jahre alt und wuchs in Marbach auf. Heute lebt sie in Heerbrugg.

Im Sommer schliesst sie ihr Studium zur Diplomierten Kindererzieherin HF an der höheren Fachschule in Zürich ab. Neben ihrer Ausbildung arbeitet sie im Moment noch in der Kita Widnau der Sozialen Dienste Mittelrheintal. Alessia Schmid freut sich darauf, in der Schule ihrer Kindheit bald Kinder betreuen zu dürfen. «Ich kenne viele Lehrerinnen und Lehrer», sagt sie. Das erleichtere es ihr, vernetzt zu arbeiten. Die Erzieherin möchte die Kinder an der Gestaltung des Hortalltags mitwirken lassen. Zum Beispiel dürfen sie mitbestimmen, wohin ein Ausflug sie führen soll. «Sie einzubeziehen, fördert den Zusammenhalt der Gruppe», sagt sie.

«Die Kinder merken, dass man ihnen zuhört und es ankommt, wenn sie etwas sagen.»

Dies fördere das Sozialverhalten und die Kinder lernten voneinander. Damit die Räume bis zur Eröffnung parat sind, haben auch im alten Lehrerhaus die Vorbereitungen begonnen. Im Moment wird der Keller ausgeräumt und darin eine Garderobe sowie eine Waschküche eingerichtet. Die Zimmer werden gestrichen und neu möbliert. Dort, wo man im Moment noch die Schulsekretärin antrifft, kommt ein grosser Tisch zu stehen. Da wird der Gemeinschafts- und Essraum eingerichtet. Im Obergeschoss werden ein paar Nischen gestaltet, in die man sich zum Beispiel mit einem Buch zurückziehen kann.

Sollte das Wetter ungemütlich sein und der Schulspielplatz nicht reizen, gibt es einen Raum zum Toben. Marlene Thurnherr ist froh, dass der Kinderhort bald startet. Als langjährige Tagesmutter hat sie erfahren, dass es in Marbach eines Hortes bedarf und er andere Angebote ergänze. Es sei besser, die Kinder würden in der Dorfschule betreut, als dass sie alleine sein müssten. «Deshalb engagiere ich mich für den Hort, seit ich vor viereinhalb Jahren Schulrätin geworden bin.»