MARBACH Kerzen und der Duft von Punsch in der Duft: Ein Märktli zum Gernhaben Der kleine Adventsmarkt «im Feld» in Marbach verbreitet grosszügig Weihnachtsstimmung.

Die Markt-Premiere ist gelungen. Viele Marper erfuhren durch Mundpropaganda vom Angebot.

Abseits der Staatsstrasse und des Dorfplatzes findet man auf dem Areal bei Coiffeur und Café Mäser im Feld eine zauberhafte Adventswelt vor.

Zur Eröffnung am Donnerstagabend fielen Schneeflocken auf die geschmückten Tannen, an den Marktständen leuchteten Kerzen und der Duft von Punsch lag in der Luft. Während es die Kinder zum Stall zu den Tieren zog, schauten sich die Erwachsenen das Angebot bei den rund zehn Ständen an. Private aus der Region verkaufen Schmuck, selbst hergestellte Spezialitäten, Deko- und Geschenkartikel.

Adventsmarkt soll das Dorf beleben

Katja und Philipp Mäser haben auf eigene Initiative und mit tatkräftiger Unterstützung ihres Coiffeur-Teams das Adventsmärktli mit Festwirtschaft organisiert. «Um das Dorf zu beleben», sagt Katja Mäser.

Dieses Angebot und die Möglichkeit, im einladend dekorierten Café einzukehren, wurden geschätzt. Die Gäste kamen zahlreich und genossen die Atmosphäre zwischen Feuerschalen und Marktständen. Auch Kunst und Unterhaltung werden geboten. Auf dem Hofplatz steht der Zirkuswagen «Carlotta», wo Claudia Rohrhirs Geschichten erzählt, und im Coiffeursalon sind Bilder von Karin Vorbeck ausgestellt.