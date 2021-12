neuer dorfladen Im ehemaligen Marbacher Postgebäude eröffnet bald ein Volg Ins ehemalige Postgebäude wird ein Volg einziehen. Die Gemeinde verliert aber auch mindestens einen Laden.

Das ehemalige Postgebäude wurde letztes Jahr von der politischen Gemeinde gekauft und wird ab 30. Juli 2022 dem Volg als Ladenlokal dienen. Bild: Gert Bruderer

Letztes Jahr hat die politische Gemeinde die ehemalige Postliegenschaft an der Staatsstrasse 17 gekauft. In den Räumen seien verschiedenste Nutzungen denkbar, schreibt die Gemeinde in ihren jüngsten Mitteilungen.

Für Umnutzung in Laden «besonders geeignet»

Die Liegenschaft eigne sich insbesondere auch sehr gut für eine Umnutzung in einen Laden, findet der Gemeinderat. Er hat deshalb beschlossen, die Gewerberäume der ehemaligen Post der Volg Konsumwaren AG zu vermieten.

Am Donnerstag, 16. Dezember sei der Vertrag unterschrieben worden, sagt Gemeindepräsident Alexander Breu .

«Ein neuer Volg wertet das Dorf auf»

«Für die Eröffnung einer neuen Volg-Filiale eignet sich der Standort bestens, und ein neuer Volg wertet das Dorf auf», meint der Gemeinderat.

Mit der Ansiedlung eines neuen Lebensmittelladens könne die Grundversorgung für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Marbach auch künftig gewährleistet werden. Die Eröffnung des neuen Volg-Ladens ist auf den 30. Juli 2022 geplant. In Marbach gibt es heute Beck Lingenhag und das Lebensmittelgeschäft Dintheer, in dem sich seit der Schliessung der einstigen Post eine Postagentur befindet.

Bäckersleute hören auf, Lebensmittellädeli auch

Weil Markus Lingenhag und seine Partnerin Monika Segmüller Mitte nächstes Jahr ihre Berufstätigkeit altershalber aufgeben und zum gleichen Zeitpunkt auch der Lebensmittelladen schliesst, verliert das Dorf einen wichtigen Teil seiner Infrastruktur. Markus Lingenhag ist zwar nach wie vor um eine Nachfolgeregelung bemüht – ob mit Erfolg, ist aber offen.

Nadja Dintheer erklärt die bevorstehende Schliessung mit unzureichendem Umsatz. Der Lidl in Lüchingen und das Ende der Metzgereien im Dorf hätten sich auf den Dorfladen nachteilhaft ausgewirkt, hiess es schon früher; mit der Übernahme der Postagentur sei nicht genug Frequenz zurückgekehrt.

Nun profitiert das Dorf vom strategischen Denken der Gemeindeverantwortlichen. Dank des Kaufs des ehemaligen Postgebäudes im letzten Jahr durch die Gemeinde, ergab sich eine fürs Dorf gute Nachfolgelösung.