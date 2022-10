Marbach Auto kollidiert mit E-Scooter – 28-Jähriger leicht verletzt Am Mittwoch, kurz vor 20.30 Uhr, ist es auf der Staatsstrasse in Marbach zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter gekommen. Ein 28-jähriger E-Scooterfahrer wurde dabei leicht verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in das Spital gebracht werden.

Bei der Kollision stürzte der Mann auf dem E-Scooter und verletzte sich. Bild: Kapo SG

Eine 40-jährige Frau war mit ihrem Auto von Altstätten in Richtung Rebstein unterwegs. An der Verzweigung Staatsstrasse/Bahnhofstrasse bog sie rechts in die Bahnhofstrasse ein. Zur gleichen Zeit war der 28-Jährige mit seinem E-Scooter auf dem Trottoir von Rebstein in Richtung Altstätten unterwegs. Wie es in der Polizeimeldung heisst, kam es in der Folge im Verzweigungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 28-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Franken geschätzt. (kapo/chs)