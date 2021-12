Eishockey SC Rheintal gegen Luzern: Andere Vorzeichen als im letzten Spiel Als der SC Rheintal und der HC Luzern zuletzt aufeinandergetroffen sind, waren die Leuchtenstädter noch ein Tabellennachbar. Das ist vor dem Spiel am Samstag anders.

Im Hinspiel in Luzern gelangen dem SCR zwei Tore. smr

Am Samstag, 18. Dezember, ist um 17.30 Uhr der HC Luzern in der Widnauer Eishalle zu Gast. Als die Mannschaften im Oktober zuletzt aufeinander trafen, waren sie noch Tabellennachbarn. Heute sieht das allerdings ganz anders aus: Luzern belegt den vierten Rang und gehört zur erweiterten Tabellenspitze. Der SCR trägt seit geraumer Zeit die rote Laterne.

Im Hinspiel gewannen die Luzerner mit 3:2. Schon nach 13 Sekunden trafen sie erstmals, letztlich war beim Sieg auch etwas Glück dabei. Dennoch setzten die Leuchtenstädter in diesem Spiel zu ihrem Steigerungslauf an. Sie gewannen daraufhin nämlich noch fünf weitere Spiele und lagen teils sogar an der Tabellenspitze. Der SC Rheintal bewegte sich in die andere Richtung, auch wegen viel Pech und Verletzten. Aber auch der Luzerner Höhenflug nahm ein Ende. Aus den letzten vier Spielen gab es nur noch einen Punkt, dank einer Verlängerung gegen den EHC Wetzikon.

Die Rheintaler haben nach dem Punktgewinn gegen Burgdorf und dem Sieg im Cupspiel gegen das starke Flims hoffentlich genug Selbstvertrauen getankt, um in den nächsten Spielen zuzulegen – zumal Adrian Ströhle und Johannes Kofler zurück sind. Sie hatten in Luzern noch gefehlt. So lebt in Widnau die Hoffnung, dass sich die beiden Teams in der Tabelle wieder aufeinander zubewegen. Dafür ist aber ein Punktegewinn der Luchse nötig. Dafür müssen sie von der ersten bis zur letzten Minute konzentriert und zielstrebig spielen.

Das Spiel am Samstag wird nochmals mit 3G-Regelung und Masken durchgeführt. Welche Regeln am Dienstag beim «Charity Game» (siehe unten) gelten, ist zurzeit noch offen, denn es könnte zu Verschärfungen kommen. Der SC Rheintal freut sich auf zahlreiche Unterstützung.