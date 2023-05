Lustenau Sattelschlepper fährt in Rheinbähnle voller Kinder, dabei wurde eines leicht verletzt Am Mittwochmorgen ist beim Grenzübergang Lustenau-Au ein Sattelschlepper ins Rheinbähnle gefahren, in welchem drei Schul- und eine Kindergartenklasse sassen. Ein Kind wurde leicht verletzt.

Die Lok und der erste Waggon entgleisten. Von den mitfahrenden Kindern wurde eines leicht verletzt. Archivbild: PD

Wie die Landespolizei Vorarlberg in einer Medienmitteilung den Unfallhergang beschreibt, fuhr am Mittwoch um 10.35 Uhr ein 49-jähriger Chauffeur mit seinem Sattelschlepper von Lustenau in Richtung Schweiz. Gleichzeitig fuhr das Rheinbähnle mit einem 74-jährigen Lokführer rheinaufwärts. Im Bähnle fuhren drei Schulklassen mit 58 Kindern und eine Kindergartengruppe mit 18 Kindern mit.

Kurz nach dem Zollamt Lustenau übersah der Chauffeur das Sattelschleppers das Rotlicht der Ampel vom Bahnübergang.

Trotz Vollbremsung kam es zur rechtwinkligen Kollision. Ein neunjähriges Mädchen, das sich im vordersten Wagon befand, wurde leicht verletzt und wurde von seinen Erziehungsberechtigten ins Spital Dornbirn gebracht. Alle anderen Personen blieben unverletzt.

Lok und ein Waggon entgleist

Am Sattelzugfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Lok und der erste Wagon des Rheinbähnle sind durch den Zusammenstoss entgleist und mussten mit einem Autokran wieder in die Gleise gehoben werden. Die Lokomotive war danach wieder fahrbereit.