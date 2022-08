Lüchingen Schlager, Hits und Evergreens: Das Rhife-Festival im Ribelhof überzeugte mit einem bunten Programm Die musikalische Vielfalt der Formationen liess am Rhife-Festival in Lüchingen das trübe Wetter vergessen.

Mit JukeBrass ging’s querbeet durch die musikalische Landschaft. Bild: Max Pflüger

Am Freitagabend, dem ersten Veranstaltungstag des Rhife-Festivals im Lüchinger «Ribelhof», setzte um 18 Uhr leichter Nieselregen ein. Gegen 22 Uhr regnete es schliesslich heftig und stürmische Böen kamen auf. So ist es nicht verwunderlich, dass der ganz grosse Publikumserfolg ausblieb und nur recht wenige Gäste vor Ort waren. Die Auftritte der drei Bands, es spielten die Power­kryner aus Wien sowie die aus Altstätten stammenden Formationen JukeBrass und Nachtfalter, hätten mehr Beachtung verdient. Beliebte und bekannte Melodien, Schlager, Hits und Evergreens jagten sich Schlag auf Schlag und begeisterten die Anwesenden.

Vor einem Jahr feierte das erste «Rhife» seinen erfolgreichen Start auf der Allmend im Fleuben. Dieses Jahr fand das «Rhife» im Lüchinger «Ribelhof» eine neue Bleibe. Die heimeligen Bauten des «Ribelhofs» und die grosszügigen Platzverhältnisse in der Umgebung erwiesen sich für ein Open-Air-Festival als bestens geeignet. Ein gemütlicher Drink, feine Speisen, freundschaftliche Gespräche, dazu genügend Freiraum zum Abtanzen; kurz: alle Festbesucherinnen und Festbesucher fanden hier genau das, was sie suchten.

Programm bot viel Abwechslung

Eröffnet wurde der Abend von der siebenköpfigen Wiener Band Powerkryner, die zurzeit im Vorarlberg auf Konzerttournee ist und für Rhife einen Abstecher über den Rhein und die Landesgrenze wagte. Dazu spielten auch zwei einheimische Formationen auf: die Nachtfalter mit Armin Benz, Marbach (Tuba), Mäk Eugster, Altstätten (Posaune), Andi Eggenberger, Rebstein (Handharmonika), Christoph Schumacher, Altstätten (Trompete), Dani Städler, Altstätten (Trompete), und die JukeBrass- Band mit Stefan Gerster, Trompete, der kurzfristig für Joel Eugster eingesprungen ist, Pascal Baumgartner, Trompete, Pascal Huber, Trompete, Fabian Seitz, Tenorhorn, Remo Hutter, Bariton, Franz Neubauer, Bass, und Raffael Lütolf, Drums. Alle sind Mitglieder der Stadtmusik Altstätten, bis auf Remo Hutter, der in der Musikgesellschaft Kriessern spielt.

Festhüttenstimmung mit den quirligen Nachtfaltern. Bild: Max Pflüger

Das Konzertprogramm bot vom deutschen Schlager, Klassikern der Stimmungsmusik, Walzer, Polka und Mazurka, bis zu Schweizer Volksmusik-Hits ein breites Spektrum. Die von den Formationen auf die eigene Besetzung arrangierten und interpretierten Cover-Versionen animierten das Publikum zum Mitsummen und Mitklatschen. Und obwohl zwischendurch die Regentropfen versuchten, auf den Zeltdächern die Rhythmen der Musikanten nach zu klopfen, war den Organisatoren der Auftakt zum zweiten Rhife-Festival gelungen.

Gemütliche Country-Songs zum Mitklatschen und Mitpfeifen präsentierte die Rheintaler ZZ Mountain Band am frühen Nachmittag des zweiten Rhife- Festival-Tages. Die Coverband mit fünf Musikern und einer Musikerin aus dem Rheintal brachte das Publikum mit Klassikern wie «Dirty Old Town» oder «Jolene» in Stimmung. Die noch junge Band verstand es, dem Festival mit ihrem authentischen Country-Sound ein Wildwest-Feeling zu verleihen und machte das trübe Wetter vergessen.