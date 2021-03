Lüchingen Jahresrechnung: Die Schule Lüchingen ist leicht über dem Budget Rund 23'000 Franken mehr als budgetiert hat die Schulgemeinde Lüchingen im Jahr 2020 gebraucht.

Wegen steigender Schülerzahlen reichen die Raumkapazitäten wie beim Schulhaus Roosen (auf dem Foto) nicht mehr aus. Bild: Harald Schnitzler





(pd) Lüchingens Schulbürgerinnen und Schulbürger entscheiden am 11. April an der Urne über die Jahresrechnung 2020 und das Budget 2021. Die Jahresrechnung zeigt eine leichte Erhöhung der Ausgaben gegenüber dem Budget. Mit einem Steuerbedarf von 2,6 Mio. Fr. schliesst sie um 23623 Fr. höher ab als budgetiert.

Die Mehrkosten wurden vor allem von mehr Stellvertretungen, höheren Schulgeldern für die Musikschule, höheren Lohnkosten bei den Lehrpersonen sowie mehr unvorhersehbaren Reparaturen an bestehenden Gebäuden verursacht. Zudem belasteten höhere Aufwände für Schularztdienste die Rechnung zusätzlich.

Kosten für die Schule steigen dieses Jahr leicht

Das Budget 2021 sieht einen um 179500 Franken höheren Steuerbedarf als für 2020 vor. Er liegt neu bei 2,76 Mio. Franken. Darin berücksichtigt sind auch die höheren Lohnkosten, die Anschaffung von Raumausstattung, der Gebäudeunterhalt sowie höhere Schulgelder für Sonderschulen und höhere Aufwände für Schularztdienste.

In der Investitionsrechnung ist ein Betrag von 80000 Fr. für die Variantenprüfung der Schulraumentwicklung vorgesehen. Sie ist wegen stetig steigender Schülerzahlen nötig. Die aktuell zur Verfügung stehenden Schulräume, die seit letztem Jahr um ein Provisorium für den Kindergarten ergänzt wurden, reichen langfristig nicht mehr. Deshalb will der Schulrat mit der Bevölkerung die künftige Raumgestaltung angehen und verschiedene Möglichkeiten prüfen. Ziel ist, eine finanziell tragbare und zukunftsweisende Strategie zu erarbeiten und umzusetzen.

Die Schulbürger von Lüchingen befinden am Sonntag, 11. April, an der Urne über die Jahresrechnung mit Bericht und Antrag der GPK sowie das Budget 2021 mit Bericht und Antrag der GPK. Der Schulrat hat sich bewusst für eine Urnenabstimmung entschieden, da so alle unabhängig von Alter und gesundheitlichem Zustand die Möglichkeit haben, abzustimmen. Die Stimmberechtigten erhalten diese Tage den Amtsbericht sowie die Abstimmungsunterlagen zugestellt. (pd)