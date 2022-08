Lüchingen «Ich war zur falschen Zeit Bobfahrer»: Nach 568 Fahrten beendet Marco Tanner seine Sportkarriere Bob-Anschieber Marco Tanner aus Lüchingen beendet seine Spitzensportkarriere. Er wurde zweimal Schweizer Meister im Zweierbob. Das grosse Ziel Olympia-Teilnahme verfehlte er aber knapp. «Ich kann auf eine schöne Karriere zurückblicken», sagt der frühere Dreispringer.

Marco Tanner vor den Medaillen und Pokalen, die er in sechs Jahren als Bobfahrer gewonnen hat: «Um auch noch die Medaillen auszustellen, die ich als Leichtathlet gewonnen habe, reicht der Platz nicht.» Bild: pd

Der 27-jährige Marco Tanner hat nach dem Saisonende lange überlegt, ob seine Karriere weitergehen soll. Sein Pilot Michael Kuonen trat zurück, aber Tanner hätte ins Team des Engadiners Cédric Follador wechseln können, vielleicht sogar ins Weltcup-Team von Simon Friedli. Die Heim-WM 2023 in St.Moritz sprach ebenfalls für eine Fortsetzung der Karriere.

«Allerdings war nicht sicher, dass ich dort starten kann», sagt Tanner. Er hat eine Liste mit Pro- und Kontra-Argumenten gemacht – und schliesslich entschieden, die Bob-Karriere nach 568 Fahrten in sechs Jahren zu beenden. Dass er gleich eine Weiterbildung zum Machinenbautechniker beginnen konnte, hat seinen Entscheid vereinfacht. Dennoch sagt Tanner:

«Ich habe mich in der ersten Zeit noch täglich gefragt, ob ich nicht doch hätte weitermachen sollen.»

«Es hat Spass gemacht, war aber gar nicht rentabel»

Mit 27 Jahren kommt er erst ins optimale Alter, um die Leistungsfähigkeit abzurufen. Und es ist nicht so, dass Marco Tanner die Freude am Bobsport vergangen wäre. Er denkt gerne an Erlebnisse mit Teamkollegen an Wettkämpfen zurück, den Austausch mit anderen Spitzensportlern an der Sportschule in Teufen schätzte er besonders.

Aber da war auch der Wunsch, sich beruflich weiterzubilden und mit seiner Freundin Nadine Schönenberger, die selbst mit dem Team des STV Marbach Schweizer Meisterin in der Grossfeld-Gymnastik geworden war, zusammenzuziehen. Das war bisher aus finanziellen Gründen nicht möglich.

«Es ist bedauerlich, dass in der Schweiz die Unterstützung für Bobsportler so schlecht ist», sagt Tanner, «wenn ich das Bobfahren als Beruf betrachten könnte, hätte ich bestimmt noch zwei, drei Jahre anhängen können.» In vielen anderen Ländern können sich die Athleten aufs Bobfahren konzentrieren, sie müssen nicht am Abend nach der Arbeit trainieren. «In der Schweiz geht es vielen so wie mir: Man bleibt so lange dabei, wie man es sich irgendwie leisten kann und die Freude so gross ist, dass man ein Stück weit über die schlechten Voraussetzungen hinwegsehen kann», sagt Tanner.

Dem Verband Swiss Sliding fehlt’s an Geld, die Sponsoren sind in sportlich erfolglosen Zeiten zurückhaltend. Dabei ist Bob nach Ski alpin die zweiterfolgreichste Sportart der Schweiz an Olympischen Winterspielen. Aber nach Beat Heftis Olympiasieg 2014 in Sotschi blieben die Erfolge aus – es rächte sich, dass der Verband in den fetten Jahren die Nachwuchsförderung vernachlässigt hatte. Bis vor ein paar Jahren hatte der Bobverband seine Anschieber fast ausschliesslich von der Leichtathletik abgeworben. Tanner selbst ist ein solches Beispiel: Vor der Bob-Karriere war er ein national erfolgreicher Leichtathlet.

Der Weg von schnellkraftbasierten Disziplinen der Leichtathletik ist naheliegend und bleibt weiter offen. Aber inzwischen hat Swiss Sliding seine Versäumnisse erkannt, auch die Pilotenausbildung wird inzwischen bezahlt.

In den nächsten vier, vielleicht auch acht Jahren wer­- de sich die aktuell betriebene Nachwuchsförderung positiv auswirken. «Aber meine Generation kam genau in dieses Loch hinein», sagt Marco Tanner, «ich war vermutlich im falschen Moment Bobfahrer.»

Der letzte Erfolg: Am 31.Dezember 2021 wurden Michael Kuonen (l.) und Marco Tanner Schweizer Meister im Zweierbob. Bild: pd

Er möchte sein Wissen als Trainer weitergeben

Neu bietet der Verein auch eine Trainerausbildung an, vor drei Monaten war Marco Tanner beim Grundausbildungskurs dabei, es war der erste Lehrgang überhaupt. «Das gab’s bisher nicht, dadurch gingen auch Trainer verloren», sagt Tanner. Er möchte sein Wissen gerne als Trainer weitergeben. «Ich habe jetzt mal die Grundlagen als Anschiebe- und Athletik-Trai­ner im Bob erlangt. Auch als Leichtathletiktrainer, wo ich die Grundlagen schon seit ein paar Jahren habe, werde ich mich als Trainer weiterbilden», sagt der Lüchinger.

Marco Tanner arbeitet bei der SFS, wo er bereits seine Lehre absolviert hatte. Von Oktober bis Februar konzentrierte er sich aufs Bobfahren, im Sommer arbeitete er mit einem Pensum zwischen 60 und 80 Prozent. Ich sagte immer:

«Ich bin Halbprofi: Ich trainiere wie ein Profi, aber verdiene leider fast nichts.»

Dadurch hat er jetzt immerhin den Vorteil, dass der Übergang ins Berufsleben fliessend vonstatten geht.

Marco Tanners Ziel als Bobfahrer war die Olympia-Teilnahme. In seinem zweiten Bobjahr, 2018, verpasste er die Quali für Pyeongchang, um 0,01 Sekunden. «Wenn ich zwei Jahre früher angefangen hätte, wäre ich damals weiter gewesen – und hätte die Quali wohl geschafft.»

Vier Jahre später war das Niveau der Anschieber, die um Startplätze konkurrierten, deutlich höher. Und vor allem war Mar­-co Tanner beim Selektionsanschieben faktisch chancenlos, weil er nach zwei Stürzen im Eiskanal körperlich lädiert war.

Die beste Saison im Eiskanal hatte Marco Tanner mit dem Team Kuonens 2020/21. Als grössten Erfolg bezeichnet er den ersten Schweizer Meister­titel im Zweierbob vor Vogt und Simon Friedli, die kurz zuvor Vierter und Fünfter an der WM wurden.

«Emotional das Beste war jedoch der erste Europacupsieg in Lillehammer, weil wir dort als Letzte zum zweiten Lauf starteten und deshalb nach der Zieleinfahrt sofort sahen, dass wir gewonnen haben.»

In der vorletzten Saison gewann Tanner mit dem Team Kuonen auch die Europacup- Gesamtwertung.

Dieser hätte zusammen mit dem Meistertitel der Durchbruch fürs Team sein können, stattdessen war er die Ouvertüre zum Tiefpunkt in Marco Tanners Bob-Karriere: Trotz der Goldmedaille bekam das Team keine Chance, sich für den Weltcup zu empfehlen – was das Olympia-Out fürs Team bedeutete.

Aus diesem Grund hat Kuonen seine Karriere beendet. Wäre der Walliser weitergefahren, hätte auch Tanner – mit dem Ziel Heim-WM 2023 vor Augen – noch mindestens eine Saison angehängt.

Auf sein Rücktrittsschreiben vom 29.Juni erhielt Marco Tanner viele Reaktionen, am meisten freute ihn das Whatsapp seines Trainers, sportlichen Vorbilds und früherem Trainings­- kollegen Yves Zellweger. Der frühere Weitspringer, inzwischen Leiter der Geschäftsstelle der Sportschule Appenzellerland, schrieb: «Er schickte ein Bild von mir mit sieben oder acht Jahren und schrieb dazu: ‹Wenn dieser Bub damals gewusst hätte, was er im Sport alles erreichen wird, hätte er das sofort angenommen.›»

Von den letzten Rängen am Jugitag zum CH-Meister

«An meinem ersten Jugitag bin ich nahezu Letzter geworden», erinnert sich Marco Tanner an diese Zeit zurück. Das Talent wurde ihm nicht in die Wiege gelegt. Michele Bellino, sein Vereinstrainer beim KTV Altstätten, sagte jedoch stets zu ihm: «Dein Talent besteht da­-rin, dass du immer fleissig bist und nie aufgibst.» So kämpfte sich Tanner nach oben, er wurde Schweizer Meister im Team- Weitsprung und holte auch die nationale Goldmedaille im Dreisprung, sein grösster Erfolg als Leichtathlet.

«Ich habe nie eine Trainingseinheit ausgelassen, weil ich müde war oder keine Lust hatte», sagt Tanner, «vielleicht hätte ich manchmal lockerer mit mir sein müssen – andererseits hätte ich es ohne absolute Disziplin wohl nie so weit gebracht.»

«Ich trainierte immer mehr als alle anderen», sagt Tanner. In der Leichtathletik sei es ihm egal gewesen, wenn andere zuwenig investierten: «Im Gegenteil; dann stiegen meine Chancen. Im Bobsport war ich we­niger nachsichtig: Dort waren wir ein Team mit gemeinsamen Zielen.»

Es war indes nicht die Bequemlichkeit eines Kollegen, die Marco Tanners grossen Traum zerstörte, das war der schwere Sturz in Altenberg im November 2021 kurz vor dem Selektionsanschieben. Wieder einigermassen erholt, wurden Kuonen/ Tanner an Silvester nochmals Schweizer Meister. Danach ging’s weiter zum Europacup nach Igls. Dort erkrankten alle Teammitglieder ausser Tanner an Corona: «Ich dachte damals, es sei das Saisonende.» Es war aber das Karrierenende.

Ein Abschlussrennen blieb Marco Tanner zwar verwehrt, ein Abschlussfest konnte er dennoch geniessen: Im April wurde er von der IG St.Galler Sport­verbände zum Elite-Amateur des Jahres gekürt. «Dieser Anlass, zu dem auch meine Familie und Freunde eingeladen waren, empfand ich wie eine Belohnung für meine ganze Karriere. Einen schöneren Abschluss hätte ich mir nicht wünschen können», sagt Marco Tanner.