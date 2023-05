Lüchingen 90-Jährige händigt 100’000 Franken an Betrüger aus – Bankangestellter verhindert weitere Übergabe Am Freitag hat eine 90-jährige Frau nach einem Schockanruf insgesamt 100’000 Franken an Betrüger übergeben, die sich als falsche Polizisten ausgaben. Die Übergabe von weiteren 50’000 Franken konnte verhindert werden.

Weil ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht haben soll, übergab eine Rentnerin Geld an einen falschen Staatsanwalt. Roland Weihrauch / DPA

Eine 90-jährige Frau aus Lüchingen hat am Freitagvormittag gegen 9 Uhr einen Anruf von einer ihr unbekannten Frau erhalten. Diese gab sich als Polizistin aus und erzählte der 90-Jährigen, dass ihre Tochter in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei und die Schuld daran trage. Die Tochter benötige dringend Geld, sonst müsse sie mehrere Wochen in Haft.

Aufgrund der äusserst glaubwürdig vorgetragenen Lügengeschichte hat die Rentnerin bei zwei verschiedenen Banken je 50’000 Franken abgehoben und diese einem unbekannten Abholer, einem angeblichen Staatsanwalt, übergeben.

Am Nachmittag bekam die Frau einen weiteren Anruf und wurde erneut aufgefordert, dieselbe Summe zu organisieren. Beim Versuch 50’000 Franken bei einer weiteren Bank abzuheben, wurde ein Bankangestellter misstrauisch und der Betrug flog auf. Die Kantonspolizei St.Gallen hat Ermittlungen aufgenommen, teilt sie im Communiqué mit. (kapo/nat)

Tipps der Polizei gegen Betrüger

Nach wie vor werden immer wieder Betrugsversuche von falschen Polizistinnen und Polizisten festgestellt. Zu oft kommen Betrüger damit zum Erfolg. Die Kantonspolizei warnt vor solchen Anrufen und rät folgendes: