Letzte Generation Klimakleber sorgen für Stau am Grenzübergang Au/Lustenau +++ Polizei vor Ort Klimaaktivisten haben am Mittwochmorgen die Grenzbrücke zwischen Au und Lustenau (AT) besetzt und sich mit ihren Händen auf der Fahrbahn festgeklebt. Aufgrund der hohen Verkehrsfrequenz am Grenzübergang ist die Situation kritisch.

Der Grenzübergang zur Schweiz wird derzeit von der «Letzten Generation» blockiert. Bild: Letzte Generation

Mitglieder der «Letzten Generation» haben am Mittwochmorgen für ein Stau-Chaos am Grenzübergang Au –Lustenau (AT) gesorgt. Dies teilt die Klimaschutzbewegung auf ihrem eigenen Portal mit. Rund fünf Protestierende haben sich in den bereits stehenden Verkehr auf der Grenzbrücke begeben und sich anschliessend auf der österreichischen Seite mit ihren Händen an den Brückenbeton festgeklebt. «Aufgrund der hohen Verkehrsfrequenz am Grenzübergang ist die Situation kritisch», sagt die Medienstelle der Landespolizei Vorarlberg auf Anfrage.

Der Protest habe ungefähr um 7.30 Uhr begonnen. «Polizeistreifen sowie der Vertreter der Bezirkshauptmannschaft sind vor Ort und schauen nach dem Rechten.» Für eine Rettungsgasse war gesorgt - eine der Personen war nicht angeklebt. Die Protestaktion soll auf die Auswirkungen des Klimawandels aufmerksam machen. (toh/pd)

