Lea Herrsche verteidigt den Meistertitel

Am Freitag und am Samstag traf sich die Elite der Leichtathletik in Zofingen zur Schweizer Meisterschaft. Lea Herrsche (Kugelstossen) verteidigte ihren Titel, Dominique Good (Hochsprung) und Ramona Casanova-Baumgartner (Hürden) holten Silber.