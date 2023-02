Landhockey Rheintal Gators verlieren in Davos deutlich Die Rheintal Gators unterliegen den Iron Marmots Davos-Klosters nach einem Leistungseinbruch zu Beginn von Drittel zwei mit 2:7. Das zweite Spiel der Playoff-Viertelfinalserie findet am Samstag, 11. Februar, in Widnau statt.

Richtig durchsetzen konnten die Gators (mit Philipp Heule, Nr. 52) sich im ersten Viertelfinalspiel gegen Davos-Klosters nie: Sie verloren mit fünf Toren Differenz. Bild: Jan Felde

Am Sonntagabend begann für die Rheintal Gators im Sportzentrum Arkaden in Davos-Platz das Abenteuer Playoff-Viertel­finals. Zuvor war es den Rheintalern gelungen, sich souverän für die Runde der besten acht zu qualifizieren – dass die Aufgabe Davos-Klosters jedoch eine sehr schwierige ist, war allen sofort bewusst.

So kam es auch: Das Spiel begann mit viel Druck der Bündner, wogegen die Rheintaler mit viel Willen ankämpften. Die ersten Minuten blieben torlos, und beide Teams hatten wenige Torchancen. Es war eine sehr intensive Startphase – und in der 15. Minute war es dann der Intensität ein wenig zu viel. Der Rheintaler Jens Aerni musste die erste Strafe des Spiels absitzen. Und diese nutzten die Davoser aus. Nach einer Minute mit einem Mann mehr erzielte Davos-Klosters das 1:0. Dann ging es weiter wie zuvor – das Tor blieb das Einzige vor der ersten Pause.

Drei Gegentore brechen den Gators das Genick

Der Start ins zweite Drittel lief dann aber nur für die Gastgeber wie gewünscht. Nur 2:15 Minuten nach Wiederbeginn stand es bereits 4:0 für Davos-Klosters. In dieser Phase hatten die Gators den Faden komplett verloren, was sich letztlich als entscheidend erwies. Dennoch gaben die Rheintaler nicht auf und nahmen ihr Time-out, das Wirkung zeigte: Die Defensive wurde wieder stabiler.

In Minute 25 ging es dann rund. Zuerst holten die Davoser eine Strafe, dann durften sie zu einem Penalty antreten, den Andrin Schmid im Rheintaler Tor parierte. Und zu guter Letzt traf Lasse Paus auf der anderen Seite per Penalty. Da ein solcher die Strafe nicht aufhebt, blieben die Gators nochmals für eine Minute in Überzahl, ein weiteres Tor gelang aber nicht. Danach wurde es wieder ruhiger. Die Gators versuchten, aus einer soliden Abwehr heraus Nadelstiche zu setzen, trafen aber ebenso wenig wie die Davoser, die so nach zwei Dritteln 4:1 führten.

Erneut ein schlechter Start in das Drittel

Nun mussten die Gators aufdrehen, um nicht mit einer Niederlage in die Serie zu starten. Doch wie im Drittel zuvor, verschliefen die Gators den Start. Nach 59 Sekunden kassierten sie den nächsten Gegentreffer. Obwohl die Rheintaler sich dann wieder fingen, wurde die Aufgabe dadurch nochmals schwieriger. In der 42. Minute kamen sie dann erneut zu einer Powerplay-Situa­tion – und erneut zu einem Tor in Überzahl. Ramon Hunziker, vor einer Woche von einer zweimonatigen Australienreise zurückgekehrt, traf auf Zuspiel von Pascal Frei zum 2:5. Merklichen Aufwind gab das aber nicht.

Im Gegenteil: Davos-Klosters erhöhte nur drei Minuten später auf 6:2. Weil es lange bei diesem Stand blieb, hatten die Gators keine andere Möglichkeit mehr, als den Torhüter früh durch einen weiteren Feldspieler zu ersetzen. Schmid verliess fünf Minuten vor Spielende den Kasten, doch auch das war nicht von Erfolg gekrönt. Die Gators konnten den Ball nicht in den eigenen Reihen halten – und Davos erzielte in der 58 Minute das Tor zum Endstand von 7:2.

Zum besten Spieler der Gators wurde einmal mehr der junge Lasse Paus gewählt. Er erzielte ein Tor und zeigte auch sonst viele starke Offensivaktionen. Am Samstag, 11. Februar, geht’s für die Gators weiter: In Widnau empfangen sie Davos zum zweiten Viertelfinalspiel. Die Ausgangslage ist einfach: Gewinnen die Gators, gibt es am Sonntag das dritte Spiel der Serie. Verlieren sie, ist für die Rheintaler die Saison zu Ende. (yat)

1. Liga GF, Playoff-¼-Final

Davos-Klosters – Gators 7:2 (1:0, 3:1, 3:1)

Sportzentrum Arkaden – 276 Zuschauer – SR: Senn/Pitschen.

Tore: 16. Meier (Marugg) 1:0, 21. Conzett 2:0, 22. Liebing (Meier) 3:0, 23. Nett (Rizzi) 4:0, 25. Paus 4:1, 41. Meier (Nett) 5:1, 44. R. Hunziker (Frei) 5:2, 47. Hofmann 6:2, 58. Ambühl (Wolfgang) 7:2.

Strafen: Davos-Kl. 2×2, Gators 1×2 Minuten.

Gators: Schmid, Tobler; Stieger, Frei, Ryser, N. Bischof, Meile, Oehler, R. Hunziker, Siegrist, Heule, Baumgartner, L. Bischof, Aerni, M. Hunziker, Graf, Paus, Müller, Blaser, Schiess, Kurzmann, Wyss.

Nächste Spiele: Samstag, 11. Februar, 14 Uhr, Aegeten: Spiel 2, Gators – Davos-Klosters. Nur im Fall eines Gators-Sieges in Spiel 2: Sonntag, 12. Februar, 19.30 Uhr, Arkaden: Spiel 3, Davos-Klosters – Gators.