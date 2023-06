Kulturprojekt «Zentaurum drum» endet nach 28 Konzerten auf der Baustelle in Diepoldsau Das Kulturprojekt Zentaurum drum ist beendet. Seit März 2021 hat Carlo Lorenzi mit 28 Baustellenkonzerten die Zentrumsgestaltung begleitet. Das Projekt hat weit über die Gemeindegrenzen gestrahlt.

Für das letzte Konzert hatte Carlo Lorenzi den bulgarischen Trompeter Alexander Wladigeroff auf die Zentrumsbaustelle in Diepoldsau eingeladen. Bild: gk

Seit März 2021 hatte der bekannte Diepoldsauer Schlagzeuger Carlo Lorenzi jeden ersten Mittwoch im Monat jeweils einen musikalischen Gast eingeladen, um mit ihm die Zentrumsbaustelle zu bespielen. Für den Schlagzeuger war die Konzertreihe eine Herzensangelegenheit mit vielen Höhenpunkten. «Ein Highlight war für mich das Konzert mit der New Yorker Sängerin Chiara Izzi in der Baugrube der Tiefgarage», sagt Carlo Lorenzi.

Kulturprojekt schlägt hohe Wellen

Er wollte das Diepoldsauer Zentrum als Durchgangsort und gleichzeitig als Ort zum Verweilen inszenieren. Lorenzi ist überzeugt, dass die Musikerinnen und Musiker, die aus aller Welt zu Gast waren, etwas von Diepoldsau in die Welt hinausgetragen haben. Exemplarisch steht hier ausgerechnet der Auftritt einer Einheimischen: Der gemeinsame Auftritt mit der Mundartdichterin Bertha Thurnherr hat Wellen über die Gemeindegrenzen hinaus geschlagen. Sie hat auf der Zentrumsbaustelle einen Text über die Diepoldsauer Zentrumsbaustelle gelesen, rhythmisch begleitet von Carlo Lorenzi. Diesen Text trug die Mundartdichterin auch an den Solothurner Literaturtagen vor. Im Radio SRF1 wurde die Lesung erst gerade am 1. Juni im Anschluss in der Sendung «Schnabelweid» ausgestrahlt und damit einem breiten Publikum zugänglich gemacht.

Diepoldsau als Ort des positiven Wandels

In den Augen von Gemeindepräsident Roland Wälter wurden die Erwartungen an das Kulturprojekt weit übertroffen:

«Mit den Baustellen-Konzerte konnten wir zeigen, dass Diepoldsau ein Ort des positiven Wandels ist.»

Wälter ist zufrieden; man habe das gesteckte Ziel erreicht. Auch die zahlreichen Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt sowie die Bevölkerung seien begeistert gewesen von den monatlichen Baustellenkonzerten.

Für das letzte Konzert hatte Carlo Lorenzi den bulgarischen Trompeter Alexander Wladigeroff eingeladen. Rund 50 Zuschauerinnen und Zuschauer wohnten am Mittwoch dem letztmaligen Baustellenkonzert bei. «Ich danke der Gemeinde Diepoldsau, dass sie dieses einmalige Projekt ermöglicht hat», sagt Carlo Lorenzi abschliessend. In den nächsten Wochen ist der Diepoldsauer Schlagzeuger mit seinen Jazzprojekten ausgelastet. Unter anderem geht er in Deutschland mit einer Band auf Tournee. (gk)