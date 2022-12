Kultur «Chum, mir wend es Liecht azünde»: Adventskonzerte im Rheintal Der Chor über dem Bodensee gab im Rheintal zwei besinnliche Adventskonzerte.

Mit kraftvollem Gesang gestaltete der Chor über dem Bodensee ein eindrückliches Weihnachtskonzert. Bild: PD

Am späteren Sonntagmorgen gab der Chor über dem Bodensee unter der Leitung von Judit Marti ein kraftvolles Weihnachtskonzert in der katholischen Kirche Au. Als Begleiter sowie auch als Solisten waren Liliane Violette Holb (Harfe), Zoltan Holb (Horn) und Karl Hardegger (Piano und Orgel) mit dabei. Christoph Zoller bereicherte als Erzähler mit kurzen Gedanken und einer gehaltvollen Weihnachtsgeschichte das Konzert.

Bereits am Abend zuvor hatte der Chor das gleiche Programm in der Kirche von Marbach aufgeführt und auch dort sein Publikum begeistert.

Kräftige Stimmen aus dem Nichts

Gespannt sassen die vielen interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer kurz vor Mittag in den Kirchenbänken. Aber noch waren keine Aufführenden zu sehen. Dann, pünktlich um elf Uhr, setzte der Gesang kräftig und wohlklingend ein: Auf der Empore, fürs Publikum unsichtbar, standen die Sängerinnen und Sänger und überraschten mit ihrer Musik. Und gleich von Anfang an wurden sie damit den hohen Erwartungen mit klaren Harmonien, präziser Stimmigkeit und perfekter Dynamik gerecht. Vielstimmig und in hoher Qualität, welche die Ausführenden während des ganzen Konzerts aufrecht erhalten konnten, eröffneten sie die gediegen weihnachtliche Feierstunde.

Das Programm bot eine abwechslungsreiche Reise durch die Stilrichtungen. Die Musik blieb dabei aber durchwegs feierlich und vom Glauben an die Rettung der Welt durch den Mensch gewordenen Gott durchdrungen. Es erklangen Werke von Antonio Vivaldi (1678 bis 1741) und Johann Sebastian Bach (1685 bis 1750) bis hin zu zeitgenössischen Komponisten wie dem russisch-amerikanischen Komponisten Irving Berlin (1888 bis 1989), dem Kanadier Leonard Cohen (1934 bis 2016) sowie den weniger bekannten Komponisten Winfried Heurich (geboren 1940 in Deutschland), John Rutter (geboren 1945 in England) und Ola Gjeilo (geboren 1978 in Norwegen). Es waren Melodien, die man kennt, vor allem aber Melodien, welche man gerne entdeckte und kennenlernte. Auch ein von der musikalischen Leiterin Judit Marti selbst komponiertes Lied, «Bethlehems Stern» interpretierte der Chor.

Balthaser, der Engel im Chor

Zwischen den grossartig gestalteten Chorwerken liessen die Solisten instrumentale Stücke virtuos einfliessen und brachten damit Abwechslung in das Weihnachtskonzert. Ebenfalls zum guten Gelingen trugen die kurzen Gedankenfetzen und Aphorismen des Erzählers Christoph Zoller bei. Passend zum himmlischen Chorgesang erzählte er die humorvolle Geschichte vom Engel Balthasar, der unerlaubterweise vom Himmel herunterflog und sich unter die Sängerinnen und Sänger eines weihnachtlichen Chorkonzerts mischte.

Mit seiner himmlischen Stimme erfreute und beglückte er die zuhörenden Menschen. Erfreut und beglückt waren auch die Gäste des Chors über dem Bodensee. Nach den gemeinsam gesungenen Schlussliedern «Chum, mir wend äs Liecht azünde» von Peter Reber und dem traditionellen «O du fröhliche, o du selige» bedankte sich das Publikum mit einem tosenden Schlussapplaus für die feierliche Musikstunde. Mit seinem Adventskonzert ist es dem Chor gelungen, in der kalten Winterwelt ein helles Licht anzuzünden.