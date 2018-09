Kühnis übernimmt Gstöhl Das Oberrieter Baugeschäft Kühnis AG übernimmt die Gstöhl AG in Berneck, ebenfalls ein Bauunternehmen – und auch mit sieben Mitarbeitenden.

Susanne Gstöhl übergibt das Baugeschäft der Kühnis AG, deren Eigentümer Jules Gächter ist. (Bild: Cécile Alge)

Jörg Gstöhl, Eigentümer des Baugeschäftes Gstöhl AG, hat im Hinblick auf seine Pensionierung im Sommer dieses Jahres Verhandlungen mit Jules Gächter, dem Eigentümer der Kühnis AG, in Oberriet aufgenommen. Gstöhl AG ist ein Familienunternehmen in dritter Generation, tätig im lokalen Bereich mit Hoch- und Tiefbauten mit Schwergewicht auf Renovationen, Umbauten und auf Gipserarbeiten. Die Firma beschäftigt sieben Mitarbeitende. Die Kühnis AG führt in Oberriet seit 1923 ein Bauunternehmen. Sie beschäftigt 20 Mitarbeitende. Ihr Arbeitsfeld deckt sich weitgehend (ausser den Gipserarbeiten) mit demjenigen der Gstöhl AG, ohne dass bisher jedoch eine regionale Überschneidung bestand. Am 3. August 2018 hat Jörg Gstöhl auf der Heimfahrt aus den Ferien im Tessin einen Herzinfarkt erlitten und ist gestorben. Seine Ehefrau, Susanne Gstöhl, und ihre drei Töchter haben mit Jules Gächter die bereits von Jörg Gstöhl initiierten Übernahmeverhandlungen fortgesetzt und mit ihm eine gute Lösung gefunden.

Geschäftsfeld im Mittelrheintal erweitern

Die Kühnis AG übernimmt ab sofort alle Aktien der Gstöhl AG und damit auch die Leitung der Firma und kann somit die Geschäftstätigkeit im Raum Mittelrheintal erweitern. Der Standort Schlossweihergasse in Berneck bleibt bestehen; für die Miete der Liegenschaft konnte ein langfristiger Mietvertrag abgeschlossen werden. Die sieben Arbeitsstellen der Gstöhl AG bleiben erhalten. Mit der Gstöhl AG wird Jules Gächter die bisherigen Bauleistungen und vor allem Gipserarbeiten anbieten. (pd)