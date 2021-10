Wolfhalden «Krone» noch immer geschlossen: «Wir können es uns schlicht nicht leisten, einen Möchtegern-Wirt anzustellen» Weil sich die Suche nach qualifizierten Wirtsleuten als schwierig erweist, bleibt die «Krone» in Wolfhalden geschlossen. Dadurch wird auch das Gemeindeleben stark eingeschränkt, wie der Gemeindepräsident sagt.

Während das oberhalb der Kirche gelegene Restaurant Krone noch immer geschlossen ist, kann der unterteilbare Saal mit Foyer uneingeschränkt genutzt werden. Bild: Peter Eggenberger

«Kein Restaurant im Dorfzen­trum ist höchst unbefriedigend und langfristig auch schädlich, wird doch das Gemeindeleben stark eingeschränkt», sagt Ge­meindepräsident Gino Pauletti. Die direkt am Witzwanderweg gelegene, einen grossen Parkplatz aufweisende «Krone» mit Restaurant, Saal, Sitzungsräumen, Gästezimmern und Gartenwirtschaft befindet sich in Gemeindebesitz. Vor Jahren wurde der angebaute Saal abgebrochen und durch einen Neubau mit Lift ersetzt. Auch am Stammgebäude erfolgten seither zahlreiche Sanierungsarbeiten, sodass sich das Haus samt der nötigen Gastroinfrastruktur in gutem Zustand befindet.

Lieber kein als ein schlechter Wirt

Gino Pauletti: «Alle Bemü­hungen zur Findung von Pächtern sind bis jetzt leider erfolglos geblieben. Und natürlich erschwert die gegenwärtige Pandemie die Suche. Für uns ist klar, dass nur fachlich qualifizierte Leute in Frage kommen.» Ausserdem sagt er:

«Wir können es uns schlicht nicht leisten, einen Möchtegern-Wirt anzustellen, der den guten Ruf des Hauses rasch ins Gegenteil kippen liesse.»

Saal bleibt trotz Restaurant-Schliessung zugänglich

«Wir legen Wert darauf, dass der Saal auch während der Restaurant-Schliessung zugänglich bleibt. Verschiedene Anlässe haben bereits stattgefunden, und wir haben bereits Reservationen für das kommende Jahr. Vereine, Gruppen, Familien und weitere Veranstalter grösserer Anlässe schätzen die grosszügi­gen Räume, wobei für Bewirtung und Reinigung die jeweiligen Nutzer verantwortlich sind. Für Saalreservationen ist unsere Einwohnerkontrolle zuständig», erklärt Pauletti.