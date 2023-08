Mutmassliche Autoknacker in Altenrhein verhaftet

In der Nacht auf Sonntag haben sich drei Männer in Altenrhein an Autotüren zu schaffen gemacht. Die St.Galler Kantonspolizei konnte das Trio schliesslich festnehmen. Die Verdächtigen im Alter von 15, 18 und 19 Jahren trugen mutmassliches Deliktsgut auf sich.