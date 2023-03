kriminalität Hoher Sachschaden und einige tausend Franken Beute: Mehrere Einbrüche in Altstätter Einfamilienhäuser Bei mehreren Einbrüchen in Altstätten in der Nacht von Samstag auf Sonntag erbeutete Unbekannte mehrere tausend Franken Bargeld und einige Uhren. Die Täterschaft drang gewaltsam in die Häuser ein.

Die Täterschaft drang gewaltsam in die Einfamilienhäuser ein. Bild: Kantonspolizei St.gallen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind unbekannte Täterschaften in Einfamilienhäuser am Schwalbenweg und an der Parkstrasse in Altstätten eingebrochen. Sie stahlen unter anderem Uhren und Bargeld und richteten mehrere tausend Franken Sachschaden an. Dies teilt die Kantonspolizei St.Gallen mit.

Bei einem Einfamilienhaus am Schwalbenberg wuchtete die Täterschaft gewaltsam die Tür im Erdgeschoss auf und gelangte so ins Gebäude. Im Innern durchsuchte die Täterschaft ein Zimmer und stahl daraus unter anderem eine Uhr und Bargeld im Wert von mehreren tausend Franken. Anschliessend verliess die Täterschaft das Gebäude durch ein Fenster und flüchtete in unbekannte Richtung. Sie hinterliess dabei einen Sachschaden von rund 1’000 Franken.

Türen und Fenster gewaltsam aufgebrochen

An der Parkstrasse wurde ebenfalls ein Einbruch gemeldet. Eine unbekannte Täterschaft hatte sich durch ein Fenster Zugang ins Einfamilienhaus verschafft und das Haus durchsucht. Dabei stahl sie mehrere Uhren von noch unbekanntem Wert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1’500 Franken.

Bei der Fahndung nach der Täterschaft entdeckte eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen, dass in ein weiteres Einfamilienhaus an der Parkstrasse eingebrochen worden war. Auch beim zweiten Haus hatte die Täterschaft eine Scheibe gewaltsam geöffnet und sich so Zutritt ins Haus verschafft. Bislang ist unklar, was gestohlen wurde. Der Schaden am Fenster wird mit rund 2’000 Franken beziffert. (Kapo SG)