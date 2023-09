Am Freitag kurz vor 15.15 Uhr ist der St.Galler Kantonspolizei ein Raubüberfall in einer Privatliegenschaft an der Uebrigstrasse in Widnau gemeldet worden. Ein Ehepaar war von zwei Tätern ausgeraubt worden. Diese konnten mehrere wertvolle Uhren stehlen. Die Opfer wurden bei der Auseinandersetzung mit den Unbekannten verletzt.