Kriminalität Dreister Diebstahl in Rheineck: Zwei Männer klauen einer Frau die Handtasche aus dem Velokorb Am Mittwochvormittag haben zwei Männer eine Handtasche aus einem Velokorb gestohlen. Ein Passant konnte die beiden Täter beobachten und alarmierte die kantonale Notrufzentrale. Die Handtasche konnte dank eines Spürhundes wieder aufgefunden werden.

Ein Passant konnte die beiden Diebe für die Kantonspolizei identifizieren. Symbolbild: PD

Am Mittwoch, kurz nach 10.30 Uhr, haben zwei Männer an der Bahnhofstrasse in Rheineck eine Handtasche aus einem Velokorb gestohlen. Dies teilt die Kantonspolizei St.Gallen mit. Die Besitzerin, die mit dem Velo unterwegs war, bemerkte den Diebstahl nicht. Ein Passant konnte die beiden Täter jedoch beobachten und dies der kantonalen Notrufzentrale melden.

Die ausgerückte Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen konnte die beiden Männer, ein 27-jähriger Marokkaner und ein 36-jähriger Algerier, wenig später festnehmen. Der Passant identifizierte die beiden Diebe. Die Handtasche konnte dank eines Spürhundes wieder aufgefunden werden, jedoch ohne Wertsachen. Das Mobiltelefon und das Bargeld von rund 180 Franken befanden sich nicht mehr in der Tasche. Dieses dürften die beiden Beschuldigten an sich genommen haben. Sie führten Bargeld im Wert von über 200 Franken mit. (Kapo SG)